За порушення – штрафи: 7 популярних туристичних локацій, в яких заборонені селфі
Джерело:The Sun
Плануючи мандрівку, переконайтесь, чи не порушуєте ви правил, коли захочете закарбувати моменти на камеру. Адже є багато туристичних місць, де заборонено фотографуватись.
Так, фотоексперти ParrotPrint назвали сім популярних серед туристів місць, де суворо заборонено робити селфі. За порушення заборони мандрівникам можуть загрожувати штрафи.
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7 популярних туристичних локацій, де заборонені селфі
Зоопарки Нью-Йорка
Фотографуватися з будь-якими великими кішками в зоопарках, на карнавалах і в цирках Нью-Йорка заборонено. Обмеження запровадили у 2014 році у зв'язку зі збільшенням кількості "тигрових селфі".
Кожному порушнику загрожує штраф до 1 000 доларів. Ініціатори заборони в такий спосіб хотіли зупинити експлуатацію тварин.
Будинок коштовностей, Лондонський Тауер
Заборона введена з міркувань безпеки, а її дотримання контролюють як охоронці, так і камери відеоспостереження.
Лондонський Тауер / Фото businessvisit.com.ua
Памплона, Іспанія
Локація добре відома як місце проведення небезпечного "забігу биків". Кожен, хто буде спійманий за селфі з биками, буде оштрафований на 3 000 євро через порушення техніки безпеки.
Музей Ван Гога, Амстердам
Знаменитий музей заборонив як селфі, так і будь-які інші фотографії на своїй території. Адміністрація музею пояснила, що це заважає насолоджуватися мистецтвом та порушує права інших відвідувачів на приватність.
Сікстинська капела, Ватикан
У Сикстинській капелі також заборонено робити фотографії та селфі. Це правило було введено в 1980 році, коли японська телевізійна мережа Nippon профінансувала реконструкцію капели, а натомість отримала ексклюзивні права на фотографії всередині.
Озеро Тахо, Каліфорнія
На озері Тахо туристам заборонено робити селфі через ризик зустрічі з дикими тваринами, зокрема з ведмедями. Місцева влада ввела заборону, щоб запобігти небезпечним ситуаціям та убезпечити відвідувачів.
Озеро Тахо / Фото Visit the USA
Саудівська Аравія
У консервативній мусульманській країні заборонено фотографувати під час паломництва до Мекки – це вважається неповагою, оскільки люди тут здійснюють святу подорож і акт поклоніння.