Так, фотоэксперты ParrotPrint назвали семь популярных среди туристов мест, где строго-настрого запрещено делать селфи. За нарушение запрета путешественникам могут угрожать штрафы.

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7 популярных туристических локаций, где запрещены селфи

Зоопарки Нью-Йорка

Фотографироваться с большими кошками в зоопарках, на карнавалах и в цирках Нью-Йорка запрещено. Ограничения были введены в 2014 году в связи с увеличением количества "тигровых селфи".

Каждому нарушителю грозит штраф до 1 000 долларов. Инициаторы запрета таким образом хотели остановить эксплуатацию животных.

Дом драгоценностей, Лондонский Тауэр

Запрет введен из соображений безопасности, а его соблюдение контролируют как охранники, так и камеры видеонаблюдения.



Лондонский Тауэр / Фото businessvisit.com.ua

Памплона, Испания

Локация хорошо известна как место проведения опасного "забега быков". Каждый, кто будет пойман за селфи с быками, будет оштрафован на 3 000 евро из-за нарушения техники безопасности.

Музей Ван Гога, Амстердам

Знаменитый музей запретил как селфи, так и любые другие фотографии на своей территории. Администрация музея объяснила, что это мешает наслаждаться искусством и нарушает права других посетителей на конфиденциальность.

Сикстинская капелла, Ватикан

Музей Ван Гога / Фото ArchDaily

В Сикстинской капелле также запрещено делать фотографии и селфи. Это правило было введено в 1980 году, когда японская телевизионная сеть Nippon профинансировала реконструкцию капеллы, а получила эксклюзивные права на фотографии внутри.

Озеро Тахо, Калифорния

На озере Тахо туристам запрещено делать селфи из-за риска встречи с дикими животными, в том числе с медведями. Местные власти ввели запрет, чтобы предотвратить опасные ситуации и обезопасить посетителей.



Озеро Тахо / Фото Visit the USA

Саудовская Аравия

В консервативной мусульманской стране запрещено фотографировать во время паломничества в Мекку – это считается неуважением, поскольку люди здесь совершают святое путешествие и акт поклонения.