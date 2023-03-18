Так, фотоексперти ParrotPrint назвали сім популярних серед туристів місць, де суворо заборонено робити селфі. За порушення заборони мандрівникам можуть загрожувати штрафи.

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7 популярних туристичних локацій, де заборонені селфі

Зоопарки Нью-Йорка

Фотографуватися з будь-якими великими кішками в зоопарках, на карнавалах і в цирках Нью-Йорка заборонено. Обмеження запровадили у 2014 році у зв'язку зі збільшенням кількості "тигрових селфі".

Кожному порушнику загрожує штраф до 1 000 доларів. Ініціатори заборони в такий спосіб хотіли зупинити експлуатацію тварин.

Будинок коштовностей, Лондонський Тауер

Заборона введена з міркувань безпеки, а її дотримання контролюють як охоронці, так і камери відеоспостереження.



Лондонський Тауер / Фото businessvisit.com.ua

Памплона, Іспанія

Локація добре відома як місце проведення небезпечного "забігу биків". Кожен, хто буде спійманий за селфі з биками, буде оштрафований на 3 000 євро через порушення техніки безпеки.

Музей Ван Гога, Амстердам

Знаменитий музей заборонив як селфі, так і будь-які інші фотографії на своїй території. Адміністрація музею пояснила, що це заважає насолоджуватися мистецтвом та порушує права інших відвідувачів на приватність.

Сікстинська капела, Ватикан

Музей Ван Гога / Фото ArchDaily

У Сикстинській капелі також заборонено робити фотографії та селфі. Це правило було введено в 1980 році, коли японська телевізійна мережа Nippon профінансувала реконструкцію капели, а натомість отримала ексклюзивні права на фотографії всередині.

Озеро Тахо, Каліфорнія

На озері Тахо туристам заборонено робити селфі через ризик зустрічі з дикими тваринами, зокрема з ведмедями. Місцева влада ввела заборону, щоб запобігти небезпечним ситуаціям та убезпечити відвідувачів.



Озеро Тахо / Фото Visit the USA

Саудівська Аравія

У консервативній мусульманській країні заборонено фотографувати під час паломництва до Мекки – це вважається неповагою, оскільки люди тут здійснюють святу подорож і акт поклоніння.