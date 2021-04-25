Щецинське відділення Об'єднання українців у Польщі оголосило конкурс на найкращі писанки. Роботи мають бути виконаними у традиційних українських техніках. Імена переможців оголосять до 2 травня.

Про конкурс повідомив голова Щецинського відділення Об'єднання українців у Польщі Ян Сирник. Позмагатися за призи зможуть ті учасники, які надішлють щонайменше п'ять писанок.

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Правила для учасників

Судді конкурсу розглядатимуть великодні яйця, надіслані до 30 квітня 2021 року, підписані та описані автором.

Для того, щоб взяти участь у конкурсі, потрібно вказати такі реквізити: ім'я та прізвище, а також кілька слів про техніку і походження орнаменту виготовлених писанок.

Щецинське відділення Об'єднання українців у Польщі оголосило конкурс на найкращі писанки / Фото GettyImages

Оцінювання

Оцінюючи писанки, члени журі братимуть до уваги дотримання автором українських національних традицій, художню вартість роботи, якість її виконання та загальну естетичну цінність,

– зазначив один з організаторів.

Надіслані роботи не повертатимуться до виконавців. Вони вважатимуться власністю організаторів і будуть презентовані на експозиціях виставки "Депозити пам'яті" у Щецинському відділенні української культури.

Щецинське відділення Об'єднання українців у Польщі оголосило конкурс на найкращі писанки / Фото GettyImages

Щецинське відділення Об'єднання українців у Польщі оголосило конкурс на найкращі писанки / Фото GettyImages