Самая красивая писанка: за искусную традиционную роспись в Польше обещают призы
Щецинское отделения Объединения украинцев в Польше объявило конкурс на лучшие писанки. Работы должны быть выполнены в традиционных украинских техниках. Имена победителей объявят до 2 мая.
Источник:Укринформ
О конкурсе сообщил председатель Щецинского отделения Объединения украинцев в Польше Ян Сырник. Побороться за призы смогут те участники, которые пришлют не менее пяти писанок.
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Правила для участников
Судьи конкурса будут рассматривать пасхальные яйца, направлены до 30 апреля 2021 года, подписаны и описаны автором.
Щецинское отделение Объединения украинцев в Польше объявило конкурс на лучшие писанки / Фото GettyImages
Оценивания
Оценивая писанки, члены жюри будут принимать во внимание соблюдение автором украинских национальных традиций, художественную ценность работы, качество ее выполнения и общую эстетическую ценность,
– отметил один из организаторов.
Щецинское отделения Объединения украинцев в Польше объявило конкурс на лучшие писанки / Фото GettyImages
Щецинское отделения Объединения украинцев в Польше объявило конкурс на лучшие писанки / Фото GettyImages
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