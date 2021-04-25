Щецинское отделения Объединения украинцев в ​​Польше объявило конкурс на лучшие писанки. Работы должны быть выполнены в традиционных украинских техниках. Имена победителей объявят до 2 мая.

О конкурсе сообщил председатель Щецинского отделения Объединения украинцев в Польше Ян Сырник . Побороться за призы смогут те участники, которые пришлют не менее пяти писанок.

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Правила для участников

Судьи конкурса будут рассматривать пасхальные яйца, направлены до 30 апреля 2021 года, подписаны и описаны автором.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно указать следующие реквизиты: имя и фамилию, а также несколько слов о технике и происхождения орнамента изготовленных писанок.

Щецинское отделение Объединения украинцев в ​​Польше объявило конкурс на лучшие писанки / Фото GettyImages

Оценивания

Оценивая писанки, члены жюри будут принимать во внимание соблюдение автором украинских национальных традиций, художественную ценность работы, качество ее выполнения и общую эстетическую ценность,

– отметил один из организаторов.

Присланные работы не будут возвращаться к исполнителям. Их расценят как собственность организаторов и будут представлять на экспозициях выставки "Депозиты памяти" в Щецинском отделении украинской культуры.

Щецинское отделения Объединения украинцев в ​​Польше объявило конкурс на лучшие писанки / Фото GettyImages