Центр підтримки та розвитку культурної спадщини "Трембіта" є осередком української діаспори у Греції. Його учасники популяризують українську культуру за допомогою різних мистецьких проєктів. Цього року вони запрошують долучитися до Міжнародного проєкту Colors of Pysanka. Ідея полягає у тому, щоб прикрасити писанками якомога більше дерев до Великодня.

Взяти участь у проєкті Colors of Pysanka рекомендують українським та міжнародним організаціям, товариствам, школам, студіям та клубам. Акція триватиме до 29 квітня 2021 року.

Читайте також Українське підкорює світ: в Австралії відкрили виставку великих писанок – фото

Історія проєкту

Colors of Pysanka відбувається з 2017 року в Афінах під егідою посольства України в Грецькій Республіці та у співпраці з меріями Афін, Перістері, Нео Фаліро, а також організаціями Melissa Network of Migrant Women, Grek Forum of Migrants, товариствами Грузії, Румунії, Молдови, Вірменії та різними громадськими організаціями, школами і мистецькими студіями в Україні.

Метою заходів є ознайомлення з українськими великодніми традиціями.

Плани 2021

Цього року організатори планують провести майстер-клас із писанкарства в онлайн-форматі. Після того, як учасники опанують мистецтво розпису, вони почнуть прикрашати писанками дерева і ставити біля них табличку з назвою акції.

Українська діаспора у Греції проведе майстер-клас з писанкарства в режимі онлайн / Фото GettyImages

Дозволяється використовувати будь-які заготовки: видуті яйця, залиті воском писанки, дерев'яні вироби, пап'є-маше тощо. Техніку виконання теж можна обирати на власний розсуд серед традиційних (писанки, дряпанки, крашанки, крапанки, мальованки, травянки) та нетрадиційних (різьблення, витинання, бісер, вишивання, наклеювання тощо).

Організаційні питання

Організатори просять після проведення акції надіслати їм фото та відео робіт для створення відеокліпу проєкту.

Зареєструватися для участі потрібно за електронною адресою alla.lobach.plessa@gmail.com.

Українська діаспора у Греції запрошує до участі у акції Colors of Pysanka / Фото GettyImages