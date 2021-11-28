За кермом в Італії: зміни правил дорожнього руху, на які варто звернути увагу

Нещодавно в Італії оновили правила дорожнього руху. Певні зміни стосуються водіїв-початківців. Також введено ряд заборон для усіх водії.

Нові правила покликані зменшити кількість нещасних випадків на дорозі та спонукати водіїв бути більш обережними за кермом. Деякі зміни правил здаються очевидними, проте раніше люди часто робити такі порушення.

Цікаво Шість квадратних метрів "добра": як українці почали бізнес з найменшої кав'ярні в Польщі

Зміни для водіїв-початківців

В Італії оновили деякі правила, що стосуються посвідчення водія-початківця (foglio rosa). Так, дію посвідчення продовжили із шести до дванадцяти місяців. За цей період практичний екзамен на посвідчення водія можна здавати тричі (раніше це можна було зробити лише двічі).

Також для водіїв-початківців тепер передбачені більші штрафи. Наприклад, адміністративне покарання за водіння без інструктора становить від 430 до 1 731 євро. Крім того, передбачений арешт автомобіля терміном на 3 місяці.

Нові заборони для італійських водіїв

Раніше в Італії було заборонено користуватися мобільним телефоном під час водіння. Проте, багато водіїв використовували інші ґаджети. Таким чином водій відволікався на зовнішні подразники й втрачав відчуття безпеки на дорозі. Тому в країні вирішили нарешті офіційно заборонити послуговуватися будь-якими ґаджетами за кермом: смартгодинниками, ноутбуками, планшетами тощо.

Наступна заборона стосується паркування у тих місцях, які призначені для зарядки електромобіля. Не можна паркуватися у такому місці також і тим електромобілям, які не підключені до зарядного пристрою.

Ще одне очевидне правило, яке стало офіційним, – це заборона перевозити на мотоциклах та мопедах пасажирів без захисних шоломів.

Також в Італії пообіцяли посилено штрафувати тих водіїв та пасажирів, які засмічують обочини доріг та смітять на стоянці.

У зв'язку із забороною сексистської реклами, не можна клеїти на авто стереотипні зображення із дискримінаційним змістом.

Крім того, місцеві адміністрації щороку будуть публікувати звіти про те, на що було витрачено гроші, отримані від штрафів за перевищення швидкості, зафіксованих автовелоксом.