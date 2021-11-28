Новые правила призваны уменьшить количество несчастных случаев на дороге и побуждать водителей быть осторожнее за рулем. Некоторые изменения правил кажутся очевидными, однако раньше люди часто совершают такие нарушения.

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Изменения для начинающих водителей

В Италии обновили некоторые правила, касающиеся удостоверения начинающего водителя (foglio rosa). Так , действие удостоверения продлили с шести до двенадцати месяцев . За этот период практический экзамен на водительское удостоверение можно сдавать трижды (раньше это можно было сделать только дважды).

Также для начинающих водителей теперь предусмотрены большие штрафы . К примеру, административное наказание за вождение без инструктора составляет от 430 до 1 731 евро. Кроме того, предусмотрен арест автомобиля сроком 3 месяца.

Новые запреты для итальянских водителей

Раньше в Италии было запрещено пользоваться мобильным телефоном во время вождения. Однако многие водители использовали другие гаджеты. Таким образом, водитель отвлекался на внешние раздражители и терял чувство безопасности на дороге. Поэтому в стране решили наконец-то официально запретить пользоваться любыми гаджетами за рулем : смарт-часами, ноутбуками, планшетами и так далее.

Следующий запрет касается парковки в тех местах, которые предназначены для зарядки электромобиля . Нельзя парковаться в таком месте также и тем электромобилям, которые не подключены к зарядному устройству.

Еще одно очевидное правило, которое стало официальным – это запрет перевозить на мотоциклах и мопедах пассажиров без защитных шлемов .

Также в Италии пообещали усиленно штрафовать водителей и пассажиров, которые засоряют обочины дорог и сорят на стоянке .

В связи с запретом сексистской рекламы нельзя клеить на авто стереотипные изображения с дискриминационным содержанием .