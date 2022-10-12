Так, українці мають нагоду дешевше добратися додому з Польщі. Акція діє на автобуси, що прямують з Варшави до Львова. Вартість квитків стартує від 400 гривень в одну сторону.

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Що відомо про акцію від East West Eurolines

ціна акційних квитків – від 400 гривень в один бік;

пропозиція дійсна для рейсу Варшава – Львів. Автобуси відправляються щодня о 18:30 годині з автобусної станції ПКС "Західна" (Єрусалимські алеї, 144);

розпродаж діє до 24 жовтня 2022 року.

Квитки продаються як на сайті перевізника, так і через контакт-центр за номером (+38) 098 815 4444. Крім цього, квитки можна замовити через чат-бот eweuabot у телеграмі.