Переможний концерт в Італії: два українські артисти виступлять для біженців за кордоном

Українські зірки активно підтримують ЗСУ, влаштовуючи благодійні концерти по всьому світу. До цієї доброї справи долучилися й Юлік та Андрій Заліско.

Так, аби пришвидшити нашу перемогу над російськими окупантами, український співак, ексучасник колективу Dzidzio – Юлік разом з заслуженим артистом України Андрієм Заліском дадуть два благодійні концерти в Італії. Заходи заплановані на початок грудня, пише 24 канал.

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У кожного своя місія. Наша – підіймати патріотичний дух українців та всебічно залучати кошти для підтримки ЗСУ. Лише спільними зусиллями ми зможемо дати гідну відсіч ворогові. Запрошуємо кожного. Виключно українські хіти та гарний настрій, а найголовніше – підтримка та допомога ЗСУ,

– говорять Юлік та Заліско.

Два концерти Юліка і Андрія Заліска в Італії

Неаполь

Коли: 9 грудня о 20:00;

9 грудня о 20:00; Де: ресторан "Анастасія", Strada Provinciale Ripuaria, Qualiano NA;

ресторан "Анастасія", Strada Provinciale Ripuaria, Qualiano NA; Телефони для довідок: +39 329 047 3401 / +39 388 436 6493;

+39 329 047 3401 / +39 388 436 6493; Ціна квитка: 25 євро.

Мілан

Коли: 11 грудня о 13:00;

11 грудня о 13:00; Де: клуб "Chef de Chef", Via Luigi Pasteur, 12 Cinisello Balsamo MI;

клуб "Chef de Chef", Via Luigi Pasteur, 12 Cinisello Balsamo MI; Телефон для довідок: +39 380 785 0740;

+39 380 785 0740; Ціна квитка: 40 євро.

Усі зібрані кошти будуть направлені на допомогу ЗСУ.

Юлік та Андрій Заліско дадуть концерти в Італії / Фото пресслужба