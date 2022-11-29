Так, аби пришвидшити нашу перемогу над російськими окупантами, український співак, ексучасник колективу Dzidzio – Юлік разом з заслуженим артистом України Андрієм Заліском дадуть два благодійні концерти в Італії. Заходи заплановані на початок грудня, пише 24 канал.
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У кожного своя місія. Наша – підіймати патріотичний дух українців та всебічно залучати кошти для підтримки ЗСУ. Лише спільними зусиллями ми зможемо дати гідну відсіч ворогові. Запрошуємо кожного. Виключно українські хіти та гарний настрій, а найголовніше – підтримка та допомога ЗСУ,
– говорять Юлік та Заліско.
Два концерти Юліка і Андрія Заліска в Італії
Неаполь
- Коли: 9 грудня о 20:00;
- Де: ресторан "Анастасія", Strada Provinciale Ripuaria, Qualiano NA;
- Телефони для довідок: +39 329 047 3401 / +39 388 436 6493;
- Ціна квитка: 25 євро.
Мілан
- Коли: 11 грудня о 13:00;
- Де: клуб "Chef de Chef", Via Luigi Pasteur, 12 Cinisello Balsamo MI;
- Телефон для довідок: +39 380 785 0740;
- Ціна квитка: 40 євро.
Усі зібрані кошти будуть направлені на допомогу ЗСУ.
Юлік та Андрій Заліско дадуть концерти в Італії / Фото пресслужба