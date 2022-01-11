Чоловіка затримали прикордонники Чопського загону біля села Верховина Бистра Ужгородського району. Випадок стався 9 січня.

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Детальніше про те, як українець хотів незаконно потрапити в Польщу

Недільного вечора прикордонний наряд відділення "Верховина Бистра" проводив перевірку місцевості. Працівники помітили, що невідома особа прямує в напрямку до державного кордону. Підозрілий чоловік був з туристичним спорядженням.

Порушника затримали для з'ясування обставин його руху. Чоловік зізнався, що прибув з Харкова різними видами транспорту. Він пішки йшов з Волосянки на Закарпаття по навігатору в мобільному додатку. Наразі українець обмежений у праві виїзду за кордон через невиконання рішення суду щодо сплати аліментів. Через це він намагався потрапити до Польщі на заробітки нелегально.

Харків'янин самостійно проклав собі маршрут через прикордонне село Лубня у напрямку до Польщі. Він навіть придбав онлайн-квиток на автобус з першого польського села Устшикі Гурне до міста Санок, де і мав намір працювати.

Затриманого звинуватили в спробі незаконного перетинання державного кордону України. Тепер його справу розглядатиме суд.

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