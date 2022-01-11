Мужчину задержали пограничники Чопского отряда возле села Верховина Быстрая Ужгородского района. Случай произошел 9 января.

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Детальнее о том, как украинец хотел незаконно попасть в Польшу

В воскресный вечер пограничный наряд отделения "Верховина Быстра" проводил проверку местности. Работники заметили, что неизвестный человек передвигается по направлению к государственной границе. Подозрительный мужчина был с туристическим снаряжением.

Нарушитель был задержан для выяснения обстоятельств его движения. Мужчина признался, что прибыл из Харькова разными видами транспорта. Он пешком шел из Волосянки в Закарпатье по навигатору в мобильном приложении. В настоящее время украинец ограничен в праве выезда за границу из-за невыполнения решения суда по уплате алиментов. Поэтому он пытался попасть в Польшу на заработки нелегально .

Харьковчанин самостоятельно проложил себе маршрут через приграничное село Лубня по направлению к Польше. Он даже приобрел онлайн-билет на автобус из первого польского села Устшики Гурне в город Санок, где и намеревался работать.

Задержанного обвинили в попытке незаконного пересечения государственной границы Украины . Теперь его дело будет рассматриваться судом.