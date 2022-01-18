Йшла до мети 15 років: як українка стала успішною пластичною хірургинею у США

Ірина Каранець працює пластичною хірургинею у США. У 15-річному віці вона разом з родиною переїхала з Червонограда у Чикаго.

Зранку Каранець приймає пацієнтів в офісі у передмісті Нью-Йорка. Зазвичай робить різні косметичні ін'єкції. Натомість після обіду – час для операцій. Їх буває на день від 2 до 4.

Варте уваги Миттєво надіслати кошти до свят рідним з-за кордону: як це стало можливим

Українка часто проводить складні операції

За словами хірургині, українська освіта дуже допомогла їй адаптуватися у США. Саме завдяки знанням, отриманим у школі, вдалося успішно скласти вступні іспити у медінститут. До своєї мети – отримати дозвіл на роботу пластичним хірургом у Штатах – Каранець йшла 15 років. Її вузька спеціалізація – реконструкція грудей після мастектомії й пластична мікрохірургія.

Це дуже складні довгі операції. Вони можуть тривати до 8 – 12 годин. З мікрохірургією ми під мікроскопом зшиваємо маленькі артерії та вени – буквально до 3 міліметрів у діаметрі,

– розповіла українка.

Спеціалізацію вона обрала не одразу. А вже під час третього року навчання, коли разом з іншими студентами навідувалася у різні відділення лікарні, зокрема – у хірургічне. "Я справді захопилася цим. Зрозуміла, наскільки мені подобається те, що я бачу результат нашої роботи", – пояснила українка.

Спочатку не сприймала пластичних хірургів всерйоз

Вступити до медичної школи у США – непросто. Адже професія лікаря там – престижна й високооплачувана. Середня річна зарплата хірурга, наприклад, сягає 450 – 500 тисяч доларів.

За словами Каранець, професія хірурга все ще вважається у США досить "чоловічою". До прикладу, у клініці, де вона працює, серед 24 лікарів – лише 4 хірургині. Цікаво, що спочатку українка хотіла бути загальним хірургом. При цьому, пластичну спеціалізацію вона не сприймала серйозно, аж поки не почала допомагати під час операцій.



Ірина Каранець на роботі / Колаж 24 каналу

"Пластичний хірург, з якими я тоді працювала як студентка, робив дуже багато реконструктивних операцій. Для діток з різними вродженими вадами, наприклад. І це мені відкрило розуміння, що ж насправді роблять ці лікарі. Що це не лише про косметичні операції", – підкреслила Каранець.

Каранець після інтернатури залишилася у Нью-Йорку

Часто пластичним хірургам доводиться відновлювати функції різних частин тіла. А також робити трансплантації тканин після серйозних травм, ракових видалень, опіків.

Більшість пацієнтів Ірини – жінки. Українка каже, що їм легше обговорювати свої проблеми саме з лікарем-жінкою. Допомагає їй у спілкуванні й володіння українською та російською. У 2011 році Каранець переїхала до Нью-Йорка із Чикаго, щоб закінчити інтернатуру. Втім, вирішила залишитися. Зокрема й через те, що там живе багато вихідців з країн колишнього СРСР.



Ірина працює пластичним хірургом у Нью-Йорку / Фото з фейсбук-сторінки Каранець

"Завжди готова у бій"

Федерік Лукаш – провідний хірург та один зі співвласників клініки, в якій працює Каранець. За його словами, у хірургії важливо не зупинятися на досягнутому. "Це завжди подорож. І завтра ти будеш кращим, ніж учора. І це про кожного з нас, бо ми вчимося один в одного", – зазначив чоловік.

Ти можеш стати найкращим, лише отримуючи досвід. Це головний розвиток. Ірина має багато ентузіазму. Завжди з посмішкою, готова у бій,

– так про колегу відгукується Лукаш.

Українка й надалі планує будувати кар'єру пластичної хірургині. З часом вона сподівається стати й партнером у клініці. Водночас Каранець припускає, що у майбутньому відкриє і власну практику.