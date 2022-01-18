Шла к цели 15 лет: как украинка стала успешным пластическим хирургом в США

Ирина Каранец работает пластической хирургиней в США. В 15-летнем возрасте она вместе с семьей переехала из Червонограда в Чикаго.

Утром Каранец принимает пациентов в офисе в пригороде Нью-Йорка. Обычно проводит различные косметические инъекции. А после обеда – время для операций. Их бывает в день от 2 до 4.

Примечательно Мгновенно прислать средства к праздникам родным из-за границы: как это стало возможным

Украинка часто производит сложные операции

По словам хирурга, украинское образование очень помогло ей адаптироваться в США. Именно благодаря знаниям, полученным в школе, удалось успешно сдать вступительные экзамены в мединститут. К своей цели – получить разрешение на работу пластическим хирургом в Штатах – Каранец шла 15 лет. Ее узкая специализация – реконструкция груди после мастэктомии и пластическая микрохирургия.

Это очень сложные длинные операции. Они могут длиться до 8 – 12 часов. С микрохирургией мы под микроскопом сшиваем маленькие артерии и вены – буквально до 3 миллиметров в диаметре,

– рассказала украинка.

Специализацию она выбрала не сразу. А уже во время третьего года обучения, когда вместе с другими студентами наведывалась в разные отделения больницы, в частности – в хирургическое. "Я действительно увлеклась этим. Поняла, насколько мне нравится то, что я вижу результат нашей работы", – объяснила украинка.

Сначала не воспринимала пластических хирургов всерьез

Поступить в медицинскую школу в США – непросто. Ведь профессия врача там – престижная и высокооплачиваемая. Средняя годовая зарплата хирурга, например, достигает 450 – 500 тысяч долларов.

По словам Каранец, профессия хирурга все еще считается в США достаточно "мужской". К примеру, в клинике, где она работает, среди 24 врачей – только 4 женщин-хирургов. Интересно, что сначала украинка хотела быть всеобщим хирургом. При этом пластическую специализацию она не воспринимала серьезно, пока не начала помогать во время операций.



Ирина Каранец на работе / Коллаж 24 канала

"Пластический хирург, с которыми я тогда работала как студентка, делал очень много реконструктивных операций. Для детей с разными врожденными пороками, например. И это мне открыло понимание, что же на самом деле делают эти врачи. Что это не только о косметических операциях", – подчеркнула Каранец.

Каранец после интернатуры осталась в Нью-Йорке

Часто пластическим хирургам приходится восстанавливать функции разных частей тела. А также производить трансплантации тканей после серьезных травм, раковых удалений, ожогов.

Большинство пациентов Ирины – женщины. Украинка говорит, что им легче обсуждать свои проблемы именно с врачом-женщиной. Помогает ей в общении и владении украинским и русским языками. В 2011 году Каранец переехала в Нью-Йорк из Чикаго, чтобы закончить интернатуру. Впрочем, решила остаться. В том числе и потому, что там живет много выходцев из стран бывшего СССР.



Ирина работает пластическим хирургом в Нью-Йорке / Фото с фейсбук-страницы

"Всегда готова в бой"

Федерик Лукаш – ведущий хирург и один из совладельцев клиники, в которой работает Каранец. По его словам, в хирургии важно не останавливаться на достигнутом. "Это всегда путешествие. И завтра ты будешь лучше, чем вчера. И это о каждом из нас, потому что мы учимся друг у друга", – отметил мужчина.

Ты можешь стать самым лучшим, только получая опыт. Это главное развитие. У Ирины много энтузиазма. Всегда с улыбкой, готова в бой,

– так о коллеге отзывается Лукаш.

Украинка и дальше планирует строить карьеру пластического хирурга. Со временем она надеется стать партнером в клинике. В то же время Каранец предполагает, что в будущем откроет и свою практику.