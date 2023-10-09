До 18 жовтня молодь може подавати заявки на безкоштовні залізничні квитки Європою. Які умови програми, хто може взяти участь та де зареєструватися – читайте далі.

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Безплатні подорожі для молоді

На сайті ЄС пояснили, що квитки надаються в рамках програми Erasmus+. Вона розрахована на те, щоб молодь могла познайомитися з культурною спадщиною Євросоюзу, потоваришувати з людьми з усього континенту та пізнати історію Європи.

Ті, хто отримають квитки, зможуть здійснити подорож тривалістю не менше одного і не більше 30 днів. Період поїздки – з 1 березня 2024 року до 31 травня 2025 року.

Участь у програмі можуть взяти ті, хто:

народилися з 1 січня 2005 року до 31 грудня 2005 року. Тобто ті, кому виповниться 18 років;

вказали в електронній заявці правильний номер посвідчення особи, паспорта чи картки резидента;

мають громадянство або постійне проживання в одній із цих країн: держави-члени Євросоюзу та ті, які беруть участь у програмі Erasmus+: Ліхтенштейн, Ісландія, Норвегія, Північна Македонія, Сербія та Туреччина.

Черговий етап роздачі безкоштовних квитків для молоді триватиме до 18 жовтня. Претенденти також мають пройти невеличку вікторину. Подати заявку на можна за цим посиланням.

Обрані молоді мандрівники отримають не лише проїзний на потяги, а й європейську картку DiscoverEU. Вона дає знижки на відвідування культурних подій, лекцій, спортивних заходів, місцевий транспорт, харчування та проживання.

До реалізації програми долучилися 36 перевізників. Зокрема в Польщі участь взяла компанія PKP InterCity.

В Європі з'являться нові розкішні поїзди

Австрійська ÖBB, державна залізнична компанія, запустить нові потяги з душем та одномісними капсулами. Парк із 33 нових нічних поїздів вийде на маршрути в грудні 2023 року. Ці потяги спершу будуть їздити напрямками "Відень – Гамбург" та "Інсбрук – Гамбург".

Пасажирам стануть доступні спальні вагони з поліпшеними двомісними купе в категоріях Comfort Plus і Comfort. Кожне з них матиме окремий санвузол з душем.

Але головною інновацією австрійського перевізника будуть "мінікабінки" – окремі капсульні місця в купейних вагонах. Вони розташовані у два ряди один над одним, щоб мандрівники могли мати свій особистий простір.