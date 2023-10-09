До 18 октября молодежь может подавать заявки на бесплатные железнодорожные билеты по Европе. Какие условия программы, кто может принять участие и где зарегистрироваться – читайте дальше.

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Бесплатные путешествия для молодежи

На сайте ЕС объяснили, что билеты предоставляются в рамках программы Erasmus+. Она рассчитана на то, чтобы молодежь могла познакомиться с культурным наследием Евросоюза, подружиться с людьми со всего континента и узнать историю Европы.

Те, кто получит билеты, смогут совершить путешествие продолжительностью не менее одного и не более 30 дней. Период поездки – с 1 марта 2024 года по 31 мая 2025 года.

Участие в программе могут принять те, кто:

родились с 1 января 2005 года по 31 декабря 2005 года. То есть те, кому исполнится 18 лет;

указали в электронной заявке правильный номер удостоверения личности, паспорта или карточки резидента;

имеют гражданство или постоянное проживание в одной из этих стран: государства-члены Евросоюза и участвующие в программе Erasmus+: Лихтенштейн, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Сербия и Турция.

Очередной этап раздачи бесплатных билетов для молодежи продлится до 18 октября. Претенденты должны пройти небольшую викторину. Подать заявку на можно по этой ссылке.

Избранные молодые путешественники получат не только проездной на поезда, но и европейскую карту DiscoverEU. Она дает скидки на посещение культурных событий, лекций, спортивных мероприятий, местный транспорт, питание и проживание.

К реализации программы присоединились 36 перевозчиков. В частности, в Польше участие приняла компания PKP InterCity.

В Европе появятся новые роскошные поезда

Австрийская ÖBB, государственная железнодорожная компания, запустит новые поезда с душем и одноместными капсулами. Парк из 33 новых ночных поездов выйдет на маршруты в декабре 2023 года. Эти поезда сперва будут ездить по направлениям "Вена - Гамбург" и "Инсбрук - Гамбург".

Пассажирам станут доступны спальные вагоны с улучшенными двухместными купе в категориях Comfort Plus и Comfort. Каждое из них будет иметь отдельный санузел с душем.

Но главной инновацией австрийского перевозчика будут "миникабинки" – отдельные капсульные места в купейных вагонах. Они расположены в два ряда друг над другом, чтобы путешественники могли иметь свое личное пространство.