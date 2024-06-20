Вже зафіксували в 11 країнах Європи: нова небезпека може зірвати туристичний сезон

Туристичний сезон 2024 лише розпочався, а вже "подарував" мандрівникам море проблем. "Бонусом" до екстремальної спеки з'явилися небезпечні комарі. Вони переносять лихоманку Денге.

Європейський центр з профілактики та контролю захворювань наголосив, що у червні зросла кількість випадків лихоманки Денге. Причиною стало активне поширення азійських тигрових комарів, які переносять хворобу. Серед головних симптомів лихоманки – підвищена температура тіла, головний біль та біль у м'язах і суглобах.

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Де вже виявили нашестя комарів

Наразі комарів вже виявили на території 11 країн Європи. Мовиться про Австрію, Болгарію, Грецію, Іспанію, Італію, Мальту, Німеччину, Португалію, Румунію, Словенію, Угорщину, Францію та Хорватію. Фактично мовиться про всі найпопулярніші країни для літнього відпочинку. Тим часом Франція ще й готується приймати літні Олімпійські ігри 2024.



Франція також страждає від нашестя комарів / Unsplash

Як вберегтися туристам

Туристам розповіли, що робити, аби вберегтися від нашестя комарів й під час відпустки відпочивати, а не лікуватися від лихоманки Денге. Зокрема, варто: