Версаль – розташований у передмісті Парижа. Упродовж років він – must visit локація майже для всіх, хто відвідує французьку столицю. Окрім того, популярність Версалю ще більше зросла після виходу однойменного серіалу про Людовіка XIV, відомого як Король-Сонце.

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Варто зауважити, що, перш ніж вирушати до Парижа цього літа, варто добре подумати. Французька столиця приймає Літні Олімпійські ігри й у місті та його околицях суттєво посилена безпека. До того ж кількість туристів у місті зросте у десятки разів, а ціни – кусатимуться дужче, аніж зазвичай.

За що туристи захейтили Версаль

Як не дивно, найбільше туристів дратують… туристи. Люди зауважують, що через велику кількість відвідувачів там взагалі нічим дихати. Поворухнутися зайвий раз – також проблема. Дехто обурюється, що туристів просто женуть кімнатами Версалю, "як худобу", не дозволяючи зупинитися та насолодитися красою величного місця. Є коментарі, що люди у Версалі почуваються, "наче вівці".



Версаль вражає своєю розкішшю / Unsplash

Хоча, на щастя, для французької туристичної сфери є й позитивні коментарі. Один з туристів написав, що закохався у Версаль з першого погляду. Інший – що, попри все, це величне місце в ореолі позолоти заслуговує всіх своїх компліментів.

До слова, нещодавно в епіцентрі туристичного обурення опинилися такі популярні курорти Греції як-от Міконас та Санторині. Їх назвали "фальшивим Діснейлендом".