Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний отметил, что в июне возросло количество случаев лихорадки Денге. Причиной стало активное распространение азиатских тигровых комаров, которые переносят болезнь. Среди главных симптомов лихорадки – повышенная температура тела, головная боль и боль в мышцах и суставах.

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Где уже обнаружили нашествие комаров

Сейчас комаров уже обнаружили на территории 11 стран Европы. Речь идет об Австрии, Болгарии, Греции, Испании, Италии, Мальте, Германии, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Франции и Хорватии. Фактически говорится обо всех самых популярных странах для летнего отдыха. Между тем Франция еще и готовится принимать летние Олимпийские игры 2024.



Франция также страдает от нашествия комаров / Unsplash

Как уберечься туристам

Туристам рассказали, что делать, чтобы уберечься от нашествия комаров и во время отпуска отдыхать, а не лечиться от лихорадки Денге. В частности, стоит: