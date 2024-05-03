Між Європою та Африкою хочуть запустити потяги: ціна магії вражає

Світ перебуває на порозі здійснення ще однієї туристичної мрії. Між Європою та Африкою планують запустити потяги. Коштуватиме таке щастя понад 6 мільярдів євро.

Очікують, що реалізувати амбітний проєкт вдасться вже до 2030 році. Тоді стартує чемпіонат світу з футболу. Його спільно проведуть Марокко, Іспанія та Португалія.

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Варто зауважити, що ідею підводного залізничного тунелю плекають ще з 1979 року. Водночас далі обговорень наразі не дійшло.

Новий проєкт буде колосально дорогим

Наразі добратися з Іспанії до Марокко не так вже й важко. Літаком можна долетіти з Мадрида до Танжера (портове місто на північному заході Марокко) лише за 1,5 години. Тим часом дорога на поромі займає близько 9 годин.

Водночас у будівництві підводного залізничного тунелю дуже зацікавлені. На амбітний проєкт вже готові виділити 6 мільярдів євро. Водночас наголошують, що у реальності може знадобитися набагато більше грошей.

Наразі будівництво ще не розпочинають. Станом на весну 2024 року Марокканська національна компанія з вивчення проток (SNED) вивчає стратегічні елементи проєкту.



Марокко приваблює все більше туристів / Unsplash

Очікують, що якщо тунель таки запрацює, таким способом щороку мандруватимуть понад 12 мільйонів туристів. Варто зауважити, що туристичний потенціал Марокко лише зростає. Країна зачаровує тим, як поєднує європейський та африканський колорит. Мандрівники зауважують: там відбувається справжня магія.