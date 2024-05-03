Ожидается, что реализовать амбициозный проект удастся уже к 2030 году. Тогда стартует чемпионат мира по футболу. Его совместно проведут Марокко, Испания и Португалия.

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Стоит заметить, что идею подводного железнодорожного тоннеля лелеют еще с 1979 года. В то же время дальше обсуждений пока не дошло.

Новый проект будет колоссально дорогим

Сейчас добраться из Испании в Марокко не так уж и трудно. Самолетом можно долететь из Мадрида до Танжера (портовый город на северо-западе Марокко) всего за 1,5 часа. Между тем дорога на пароме занимает около 9 часов.

В то же время в строительстве подводного железнодорожного тоннеля очень заинтересованы. На амбициозный проект уже готовы выделить 6 миллиардов евро. В то же время отмечают, что в реальности может понадобиться гораздо больше денег.

Сейчас строительство еще не начинают. По состоянию на весну 2024 года Марокканская национальная компания по изучению проливов (SNED) изучает стратегические элементы проекта.



Марокко привлекает все больше туристов / Unsplash

Ожидается, что если тоннель все-таки заработает, таким способом ежегодно будут путешествовать более 12 миллионов туристов. Стоит заметить, что туристический потенциал Марокко только растет. Страна очаровывает тем, как сочетает европейский и африканский колорит. Путешественники отмечают: там происходит настоящая магия.