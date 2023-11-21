Європою на потязі за 29 євро: найкращі залізничні маршрути, які з'єднують різні міста континенту

Залізничні маршрути по всій Європі не тільки пропонують можливість досліджувати чарівні міста та природні ландшафти, але і є економічно ефективним рішенням. Численні європейські перевізники віддають перевагу задоволенню пасажирів, забезпечуючи максимальний комфорт під час подорожей.

Дізнайтеся детальніше про найкращі залізничні маршрути між містами Європи. До слова, чимало з них обійдуться всього у 29 євро.

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Куди можна бюджетно поїхати потягом в Європі?

З Австрії до Франції, Німеччини та Італії

Австрійська національна залізнична компанія ÖBB вдихнула нове життя в поїздку Відень – Париж, відновивши курсування спальних поїздів по всій Європі під відомим брендом Nightjet. Відзначаючи важливу віху, наприкінці 2021 року ÖBB оприлюднив новий маршрут, що з'єднує Відень і Париж через Зальцбург і Мюнхен.

Тривалість подорожі становить 14 годин, а поїзд курсує тричі на тиждень в обох напрямках. Вартість квитків варіюється від 30 євро за загальне місце до 120 євро і вище за приватне купе.

Також у новому графіку Nightjet на 2023 рік розширено маршрутне покриття з рейсів Відень-Мюнхен до Мілану, Женую та Ла Спецію в Італії. Звідси мандрівники можуть легко пересісти на потяги до Монако, Ніцци та Чінкве-Терре.

З Франції на курорт або Німеччину, Італію та Іспанію

Намагаючись покращити подорожі взимку, поїзд Париж – Бур повертається, пропонуючи зручний маршрут до Альп. З 14 грудня по 24 березня цей потяг сполучає пасажирів із Бургом, містом, розташованим неподалік від відомого гірськолижного курорту Ле-Арк. Примітно, що швидка семихвилинна поїздка на фунікулері з Бурга переносить відвідувачів прямо на гірськолижний курорт Арк.

Nightjet, підрозділ нічних потягів австрійського залізничного оператора ÖBB, відроджує сполучення Берлін – Париж після дев'ятирічної відсутності. Починаючи з 10 грудня 2023 року, сервіс спочатку працюватиме тричі на тиждень, а до осені 2024 року планується перейти на щоденний сервіс.

ТОП найзручніших залізничних маршрутів в Європі / Фото UnSplash

Франція та Німеччина також анонсували новий маршрут поїзда TGV між Парижем і Берліном, який має розпочати курсування у 2024 році.

З Чехії до Швейцарії

Національний залізничний оператор Чеської Республіки České dráhy (ČD) оголосив про запуск нового нічного маршруту в грудні 2022 року. Цей маршрут з'єднає Прагу з Цюрихом зі зручними зупинками у Франкфурті та Базелі. Пасажири можуть розраховувати на покращене сполучення та зручні варіанти подорожей між цими великими європейськими містами.

Подорож цим новим нічним маршрутом, який було призупинено у 2017 році й знову відновлено, займе трохи менш як 14 годин. Пасажири матимуть різні варіанти місць: від шестимісних канап до розкішних спальних купе з окремими туалетами й душами. Вартість квитків на спальне місце в шестимісному купе починається від 49,90 євро.

Італією і звідти до Франції

Наприкінці 2021 року італійська компанія NTV Italo ввела в експлуатацію поїзд до Генуї, що з'єднує портове місто на північному заході Італії з південними регіонами країни. Цей зв'язок тепер став реальністю, значно скорочуючи час у дорозі. Тепер пасажири можуть дістатися до Неаполя з Генуї менш ніж за 7 годин. Пасажири можуть придбати квитки в обидві сторони за приблизною вартістю 80 євро в обидва кінці.

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У липні Італія запровадить новий прямий швидкісний маршрут із Риму до Помпеїв і назад. Цей маршрут об'єднує столицю з популярним туристичним містом у регіоні Кампанія. Подорож займає менш як дві години, починаючи з Риму о 8:53 ранку і повертаючись із Помпеї о 18:40.

Спочатку поїзд курсуватиме за цим маршрутом тільки в третю неділю кожного місяця, але в майбутньому кількість рейсів може збільшитися.

Крім того, з Мілана запустили новий рейс до Парижа (Франція). Новий поїзд італійської національної залізниці Trenitalia введено в експлуатацію для маршруту між Італією та Францією. Він долає відстань за менш ніж сім годин. Вартість квитків – 29 євро.

Куди можна бюджетно поїхати потягом в Європі / Фото UnSplash

З Німеччини до Швеції, Італії, Хорватії та Польщі

Німеччина – Швеція

Шведська залізнична компанія Snälltåget змінила маршрут свого поїзда з Берліна до Мальме через Гамбург і Данію, продовживши його до Стокгольма. Повна подорож займає трохи менш як 17 годин. Квитки коштують приблизно від 50 євро.

Німеччина – Італія

У новому розкладі Nightjet на 2023 рік було подовжено рейси з Відня / Мюнхена до Мілана, в Женую і Ла Спецію в Італії. Звідси можна подорожувати до Монако, Ніцци та Чінкве-Терре.

Німеччина – Хорватія

У новому розкладі на 2023 рік Nightjet продовжив зв'язок зі спальними поїздами з Мюнхена до Венеції, Любляни та Загреба зі Штутгарта. Сезонний маршрут пролягатиме до прибережного хорватського міста Рієка, загальний час у дорозі становитиме близько 15 годин.

Німеччина – Польща

У 2024 році поїзд ÖBB Nightjet з'єднає Мюнхен у Німеччині з Варшавою в Польщі, пролягаючи через Розенгайм у Німеччині, Зальцбург, Лінц і Відень в Австрії та Краків у Польщі.

Nightjet з Відня до Берліна буде слідувати новим маршрутом через Брно і Прагу в Чехії та Дрезден у Німеччині.