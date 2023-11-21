Узнайте подробнее о лучших железнодорожных маршрутах между городами Европы. К слову, многие из них обойдутся всего в 29 евро.

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Куда можно бюджетно поехать поездом в Европе?

Из Австрии во Францию, Германию и Италию.

Австрийская национальная железнодорожная компания ÖBB вдохнула новую жизнь в поездку Вена – Париж, возобновив курсирование спальных поездов по всей Европе под известным брендом Nightjet. Отмечая важную веху, в конце 2021 года ÖBB обнародовал новый маршрут, соединяющий Вену и Париж через Зальцбург и Мюнхен.

Продолжительность поездки составляет 14 часов, а поезд курсирует трижды в неделю в обоих направлениях. Стоимость билетов варьируется от 30 евро за общее место до 120 евро и выше частного купе.

Также в новом графике Nightjet на 2023 год расширено маршрутное покрытие из рейсов Вена-Мюнхен в Милан, Женую и Ла Специю в Италии. Отсюда путешественники могут легко пересесть на поезда в Монако, Ниццу и Чинкве-Терре.

Из Франции на курорт или Германию, Италию и Испанию

Пытаясь улучшить путешествия зимой, поезд Париж – Бур возвращается, предлагая удобный маршрут в Альпы. С 14 декабря по 24 марта этот поезд соединяет пассажиров с Бургом, городом, расположенным неподалеку от известного горнолыжного курорта Ле-Арк. Примечательно, что скорая семиминутная поездка на фуникулере из Бурга переносит посетителей прямо на горнолыжный курорт Арк.

Nightjet, подразделение ночных поездов австрийского железнодорожного оператора ÖBB, возрождает сообщение Берлин – Париж после девятилетнего отсутствия. Начиная с 10 декабря 2023 года, сервис будет сначала работать трижды в неделю, а к осени 2024 года планируется перейти на ежедневный сервис.

ТОП самых удобных железнодорожных маршрутов в Европе / Фото UnSplash

Франция и Германия также анонсировали новый маршрут поезда TGV между Парижем и Берлином, который должен начать курс в 2024 году.

Из Чехии в Швейцарию

Национальный железнодорожный оператор Чешской Республики Чехия (ČD) объявил о запуске нового ночного маршрута в декабре 2022 года. Этот маршрут соединит Прагу с Цюрихом с удобными остановками во Франкфурте и Базеле. Пассажиры могут рассчитывать на улучшенное сочетание и удобные варианты поездок между этими крупными европейскими городами.

Путешествие по этому новому ночному маршруту, который был приостановлен в 2017 году и вновь восстановлен, займет чуть менее 14 часов. Пассажиры будут иметь разные варианты мест: от шестиместных диванов до роскошных спальных купе с отдельными туалетами и душами. Стоимость билетов на спальное место в шестиместном купе начинается от 49,90 евро.

Италией и оттуда во Францию

В конце 2021 года итальянская компания NTV Italo ввела в эксплуатацию поезд в Геную, соединяющую портовый город на северо-западе Италии с южными регионами страны. Эта связь стала реальностью, значительно сокращая время в пути. Теперь пассажиры могут добраться до Неаполя из Генуи менее чем за 7 часов. Пассажиры могут приобрести билеты в обе стороны по примерной стоимости 80 евро в оба конца.

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В июле Италия введет новый прямой скоростной маршрут из Рима в Помпеи и обратно. Этот маршрут соединяет столицу с популярным туристическим городом в регионе Кампания. Путешествие занимает менее двух часов, начиная с Рима в 8:53 утра и возвращаясь с Помпеи в 18:40.

Сначала поезд будет курсировать по этому маршруту только в третье воскресенье каждого месяца, но в будущем количество рейсов может увеличиться.

Кроме того, из Милана запустили новый рейс в Париж (Франция). Новый поезд итальянской национальной железной дороги Trenitalia введен в эксплуатацию для маршрута между Италией и Францией. Он преодолевает расстояние менее чем за семь часов. Стоимость билетов – 29 евро.

Куда можно бюджетно поехать поездом в Европе / Фото UnSplash

Из Германии в Швецию, Италию, Хорватию и Польшу

Германия – Швеция

Шведская железнодорожная компания Snälltåget изменила маршрут своего поезда из Берлина в Мальмё через Гамбург и Данию, продолжив его в Стокгольм. Полное путешествие занимает чуть менее 17 часов. Билеты стоят примерно от 50 евро.

Германия – Италия

В новом расписании Nightjet на 2023 год были удлинены рейсы из Вены/Мюнхена в Милан, в Женую и Ла Специю в Италии. Отсюда можно путешествовать в Монако, Ниццу и Чинкве-Терре.

Германия – Хорватия

В новом расписании на 2023 год Nightjet продолжил связь со спальными поездами из Мюнхена в Венецию, Любляну и Загреб из Штутгарта. Сезонный маршрут будет пролегать в прибрежный хорватский город Риека, общее время в пути составит около 15 часов.

Германия – Польша

В 2024 году поезд ÖBB Nightjet соединит Мюнхен в Германии с Варшавой в Польше, пролегая через Розенгайм в Германии, Зальцбург, Линц и Вену в Австрии и Краков в Польше.

Nightjet из Вены в Берлин будет следовать по новому маршруту через Брно и Прагу в Чехии и Дрезден в Германии.