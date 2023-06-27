Європою на автомобілі: 7 наймальовничіших маршрутів

Пропонуємо список наймальовничіших автомобільних маршрутів Європи. Ці 7 шляхів гарантують туристам незабутні враження, після яких вони вже не захочуть мандрувати літаком.

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7 мальовничих автомобільних маршрутів Європи

Дикий Атлантичний шлях, Ірландія

Це приблизно 2 600 кілометрів прибережної дороги, яка тягнеться від півострова Інішоуен на півночі до Кінсейла на півдні. Шлях розділений на 14 етапів з потенційними зупинками в Донегал-Тауні, Голуеї, Кілкі та Вест-Корку.

Дорогою туристам попадуться деякі з наймальовничіших пейзажів і природних пам'яток Ірландії, в тому числі узбережжі Слів-Ліги і скелі Мохер.

Скелі Мохер є одним з найбільш відвідуваних місць в Ірландії / Фото Getty Images​

Від Риму до Неаполя через Амальфітанське узбережжя, Італія

Дороги, що огинають Амальфітанське узбережжя, вважаються одними з наймальовничіших у всій Італії. Однак відстань навіть на найдовшій ділянці становить лише кілька годин їзди, тому вона краще підходить як частина маршруту.

Ті, хто налаштований на більш тривалу подорож, можуть почати поїздку з Риму, відправившись в Неаполь через узбережжя. Дорогою можна заїхати в Салерно, Помпеї, Позітано, Сорренто і Амальфі.

Дорога Амальфітанським узбережжям / Фото Monika Sakowska

Ісландська кільцева дорога

Цей маршрут довжиною понад 1 300 кілометрів починається і закінчується в столиці Рейк'явіку. Хоча це насамперед основний маршрут для перевезення товарів, він став широко використовуватися туристами, яким потрібен простий спосіб побачити кілька найбільш дивовижних природних пам'яток країни.

В основному це внутрішня дорога, хоча вона охоплює частину узбережжя на півдні та південному сході країни. Щоб оглянути більшу частину цікавих локацій (водоспади, льодовики, гори й навіть північне сяйво), знадобиться щонайменше тиждень.

Ісландська кільцева дорога / Фото icelandtours.is​

З Дубровника до Пули, Хорватія

Цей маршрут довжиною приблизно 750 кілометрів проходить через більшу частину хорватського (і далматинського) узбережжя. Почати маршрут можна з прогулянки по знаменитому Старому місту Дубровника і відпочинку на довколишніх пляжах. А по дорозі можна зробити зупинки в Спліті, Задарі, Рієці та Пулі.

Мальовничі хорватські дороги / Фото Planet Ride

Від Більбао до Ментона, Іспанія / Франція

Цей маршрут починається в Більбао на північному узбережжі Іспанії, перетинає Південну Францію трохи вище Піренеїв і закінчується на південному узбережжі Рив'єри.

Іспанська ділянка коротка, але приємна – окрім невимушеної баскської гостинності Більбао, можна спробувати пляжі Сан-Себастьяна та його всесвітньо відому кухню. У Франції можна буде зробити зупинки в Тулузі, Монпельє, Марселі, Авіньйоні та Ніцці.

Іспанські дороги / Фото getpalmd​.com

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Від Браги до Фару, Португалія

Цей маршрут тягнеться приблизно на 690 кілометрів, займаючи в середньому 7 годин їзди. Хоча здається, що це зовсім небагато, різноманітність пам'яток Португалії на маршруті просто вражає, тому подорож цілком можна розтягнути на тиждень і більше.

Жваве університетське місто Брага є чудовою відправною точкою, а Порту – першою помітною зупинкою на шляху. Далі можна заїхати в португальську столицю Лісабон, зробивши дорогою зупинку в Авейру – португальській відповіді Венеції. Далі з галасливих міст можна відправитися в пляжний рай Алгарве – в міста Албуфейра і Фару.

Дороги в Португалії / Фото Jan Wlodarczyk / Alamy

Від Відня до Женеви через Мюнхен, Австрія / Німеччина / Швейцарія

Ще одна подорож, яка починається у Відні, приведе туристів на захід до Німеччини та Швейцарії за маршрутом довжиною трохи понад 1 000 кілометрів, який включає деякі з наймальовничіших міст континенту. Перша зупинка – Зальцбург, мальовниче місто в оточенні Альп. Наступним пунктом призначення стане німецький Мюнхен, де можна познайомитися з "традиційною" Німеччиною.

Мальовничі австрійські автошляхи / Фото J. Ehte

При в'їзді до Швейцарії першою зупинкою буде Цюрих на березі мальовничого озера. Потім можна відправитися в маленьку ідилічну столицю Швейцарії Берн, а після цього переїхати в Женеву.