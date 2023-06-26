Tripadvisor назвав найкращі пам'ятки 2023 року
Так, головною туристичною локацією 2023-го визнали базиліку Саграда Фамілія в Барселоні. У топі більш ніж половина – визначні пам'ятки з Європи.
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Перша десятка виглядає так:
- Саграда Фамілія (Барселона, Іспанія),
- Колізей (Рим, Італія),
- Будинок Ганни Франк (Амстердам, Нідерланди),
- Фонтан Дубай (Дубай, ОАЕ),
- Empire State Building (Нью-Йорк, США),
- Музей Орсе (Париж, Франція),
- Ейфелева вежа (Париж, Франція),
- Фонтан Треві (Рим, Італія),
Фонтан ді Треві / Фото UnSplash
- Центральний парк (Нью-Йорк, США),
- Площа Іспанії (Севілья, Іспанія).
Повний рейтинг включає 25 локацій. Подивитися їх усі, а також почитати відгуки мандрівників, можна за посиланням.
5 альтернатив переповненим напрямкам у Європі
Гарячий туристичний сезон у Європі в розпалі. Найпопулярніші локації настільки переповнені мандрівниками, що міста вводять обмеження на в'їзд та штрафують за шум і непристойну поведінку.
Але є рішення, як можна уникнути натовпів туристів, переповнених готелів та постійних черг до популярних пам'яток. До того ж занадто модні локації мають завищені ціни через шалений попит. Пропонуємо вам розглянути альтернативні варіанти для найпопулярніших міст Європи.