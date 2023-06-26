Tripadvisor назвав найкращі пам'ятки 2023 року

Так, головною туристичною локацією 2023-го визнали базиліку Саграда Фамілія в Барселоні. У топі більш ніж половина – визначні пам'ятки з Європи.

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Перша десятка виглядає так:

Саграда Фамілія (Барселона, Іспанія), Колізей (Рим, Італія), Будинок Ганни Франк (Амстердам, Нідерланди), Фонтан Дубай (Дубай, ОАЕ), Empire State Building (Нью-Йорк, США), ​​​Музей Орсе (Париж, Франція), Ейфелева вежа (Париж, Франція), ​Фонтан Треві (Рим, Італія),

Фонтан ді Треві / Фото UnSplash

Центральний парк (Нью-Йорк, США), Площа Іспанії (Севілья, Іспанія).

Повний рейтинг включає 25 локацій. Подивитися їх усі, а також почитати відгуки мандрівників, можна за посиланням.

5 альтернатив переповненим напрямкам у Європі

Гарячий туристичний сезон у Європі в розпалі. Найпопулярніші локації настільки переповнені мандрівниками, що міста вводять обмеження на в'їзд та штрафують за шум і непристойну поведінку.

Але є рішення, як можна уникнути натовпів туристів, переповнених готелів та постійних черг до популярних пам'яток. До того ж занадто модні локації мають завищені ціни через шалений попит. Пропонуємо вам розглянути альтернативні варіанти для найпопулярніших міст Європи.