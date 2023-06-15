Навіщо в ЄС запроваджують візи нового формату

Новий регламент цифровізації оформлення віз до ЄС змінює спосіб подачі заявок. Запроваджується система онлайн-заявки, а традиційна візова наклейка зміниться на цифрову.

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За словами Ради, головною метою цієї пропозиції є спрощення процесу оформлення віз та підвищення ефективності. Крім того, запроваджуючи нові правила, влада ЄС також хоче посилити безпеку в межах Шенгенської зони.

Цифрова віза спростить процес подачі заявки для мандрівників, спростить адміністративну процедуру та підвищить безпеку Шенгенської зони, наприклад, зменшивши ризик фальсифікації та крадіжки візової наклейки,

— відзначила міністр міграції Швеції Марія Малмер Стенергард.

Втім, нові формати віз та подачі заявок мають ще схвалити держави-члени ЄС. Коли всі погодження завершаться, буде створено нову платформу подачі заяв на візи.

Якою буде процедура подачі на візу

За деякими винятками, заяви на отримання шенгенської візи будуть подаватися через цю платформу – єдиний вебсайт – який потім перенаправлятиме заявників до відповідних візових систем.

Платформа дозволить усім заявникам на шенгенську візу вводити відповідні дані, завантажувати електронні копії проїзних і супровідних документів, а також оплачувати візовий збір. Крім того, через той самий вебсайт заявники отримуватимуть повідомлення про свої візові рішення.

Особиста явка в консульства країн ЄС буде потрібна лише тим, хто подає документи вперше, особам із новими проїзними документами та особам із простроченими біометричними даними. Коли заявник на візу хоче відвідати кілька країн Шенгенської угоди, платформа автоматично визначить державу, яка відповідає за розгляд заявки, на основі тривалості його запланованого перебування.

Відповідно до нових запропонованих правил, цифрові шенгенські візи будуть видаватись у цифровому форматі, як 2D штрих-код із криптографічним підписом. Ця нова форма має на меті зменшити ризики, пов’язані з підробленими та викраденими візовими наклейками, тим самим зміцнюючи цілісність візової системи.