Чотири столиці за 15 годин: у Європі запустили новий нічний поїзд

В Європі з'явився новий нічний потяг, який охоплює чотири країни всього за 15 годин. Поїзд відправився у свій перший рейс 25 березня.

За яким маршрутом можна буде подорожувати та які умови поїздки – далі у матеріалі!

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Що відомо про новий нічний поїзд?

В історичний момент увечері 25 березня 2024 року компанія European Sleeper запустила свій новий нічний потяг за маршрутом Брюссель-Прага. Вирушаючи з Брюсселя о 19:22, 15-годинна подорож завершилася у Празі о 10:56 наступного ранку.

На маршруті передбачено 8 додаткових зупинок, зокрема в Антверпені, Роттердамі, Амстердамі, Берліні та Дрездені. Таким чином, поїзд з'єднає 4 європейські столиці – Бельгії, Нідерландів, Німеччини та Чехії.

Маршрут поїзда "Брюссель – Прага" / Фото European Sleeper

Співзасновник компанії European Sleeper Елмер Ван Бюрен каже, що потяг є гарною альтернативою польотам чи поїздкою автомобілем. Поїзди зручні тим, що відправляються з центрів міст на відміну від заміських аеропортів. Компанія планує щороку додавати новий маршрут, щоб розвивати європейську транспортну мережу.

Люди можуть виспатися та відпочити під час поїздки, а потім прокинутися в новому місті вчасно для професійної зустрічі,

– відзначає він.

Згідно з розкладом, пасажири тепер матимуть можливість подорожувати між Брюсселем та Прагою тричі на тиждень. Рейси з Брюсселя відправлятимуться щопонеділка, середи та п'ятниці, а з Праги – щовівторка, четверга і неділі.

Щодо цін, то вартість квитків на цей маршрут стартуватиме від 129 євро, а ліжко-місце в тримісному купе обійдеться у 219 євро.

До слова, добратися з України до Чехії стане ще простіше. Вже відсьогодні новий потяг курсуватиме з Праги до Чопа. Навесні 2024 року компанія RegioJet ухвалила рішення продовжити сполучення Прага – Кошице до Чопа.