По какому маршруту можно будет путешествовать и какие условия поездки – далее в материале!

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Что известно о новом ночном поезде?

В исторический момент вечером 25 марта 2024 года компания European Sleeper запустила свой новый ночной поезд по маршруту Брюссель-Прага. Отправляясь из Брюсселя в 19:22, 15-часовое путешествие завершилось в Праге в 10:56 следующего утра.

На маршруте предусмотрено 8 дополнительных остановок, в частности в Антверпене, Роттердаме, Амстердаме, Берлине и Дрездене. Таким образом, поезд соединит 4 европейские столицы – Бельгии, Нидерландов, Германии и Чехии.

Маршрут поезда "Брюссель – Прага" / Фото European Sleeper

Соучредитель компании European Sleeper Элмер Ван Бюрен говорит, что поезд является хорошей альтернативой полетам или поездкой автомобилем. Поезда удобны тем, что отправляются из центров городов в отличие от загородных аэропортов. Компания планирует ежегодно добавлять новый маршрут, чтобы развивать европейскую транспортную сеть.

Люди могут выспаться и отдохнуть во время поездки, а потом проснуться в новом городе вовремя для профессиональной встречи,

– отмечает он.

Согласно расписанию, пассажиры теперь будут иметь возможность путешествовать между Брюсселем и Прагой трижды в неделю. Рейсы из Брюсселя будут отправляться по понедельникам, среды и пятницы, а из Праги – каждый вторник, четверга и воскресенья.

Относительно цен, то стоимость билетов на этот маршрут будет стартовать от 129 евро, а койко-место в трехместном купе обойдется в 219 евро.

К слову, добраться из Украины в Чехию станет еще проще. Уже с сегодняшнего дня новый поезд будет курсировать из Праги в Чоп. Весной 2024 года компания RegioJet приняла решение продолжить сообщение Прага – Кошице в Чоп.