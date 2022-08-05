Пам'ятки і мости деяких країн Європи не підсвічуватимуть вночі: в чому причина

Останнім часом у всьому світі почали запроваджувати плани економії енергоресурсів. Це роблять на тлі енергетичної кризи.

В Європі відмовляються від підсвічування пам'яток вночі

Відповідні заходи передбачені рекомендаціями Європейської комісії. Одна із таких – відмова від нічного підсвічування пам'яток та мостів.

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Так, енергоощадні заходи планують запровадити у Відні. Найімовірніше, вимикати світло будуть в соборі Святого Стефана – наразі розглядають цю можливість.

Немає сенсу освітлювати собор Святого Стефана з опівночі до шостої ранку, бо на вулиці майже нікого немає,

— каже Франц Ангерер, керуючий директор Австрійського енергетичного агентства.

До слова, в австрійських містах Лінц та Вінер-Нойштадт з 23:00 вимикають світло на всіх мостах та пам'ятках.

При цьому слід розуміти, що заощаджувати будуть не на вуличному освітленні, а саме на підсвічуванні громадських об'єктів, пам'яток, мостів тощо. Згідно з підрахунками, у такий спосіб можна заощадити до 10% електроенергії.

Крім того, в Австрії хочуть економити на опаленні офісних будівель, шкіл та садочків. Мовиться про періоди вихідних, канікул, свят – це може заощадити до 15% енергії. Зазначається, що детальний план економії мають представити наступного тижня.

Своєю чергою в сусідній Німеччині планують вимикати фонтани та прожектори, а також гарячу воду в муніципальних басейнах.

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