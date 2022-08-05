В Европе отказываются от подсветки памятников ночью

Соответствующие меры предусмотрены рекомендациями Европейской комиссии. Одна из таких – отказ от ночной подсветки памятников и мостов.

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Так, энергосберегающие меры планируют ввести в Вене. Скорее всего, выключать свет будут в соборе Святого Стефана – сейчас рассматривают эту возможность.

Нет смысла освещать собор Святого Стефана с полуночи до шести утра, потому что на улице почти никого нет,

– говорит Франц Ангерер, управляющий директор Австрийского энергетического агентства.

К слову, в австрийских городах Линц и Винер-Нойштадт с 23:00 выключают свет на всех мостах и ​​достопримечательностях.

При этом следует понимать, что экономить будут не на уличном освещении, а именно на подсветке общественных объектов, памятников, мостов и т.д. Согласно подсчетам, таким образом можно сэкономить до 10% электроэнергии.

Кроме того, в Австрии хотят экономить на отоплении офисных построек, школ и детсадов. Речь идет о периодах выходных, каникулах, праздниках – это может сэкономить до 15% энергии. Отмечается, что детальный план экономии должен быть представлен на следующей неделе.

В свою очередь, в соседней Германии планируют выключать фонтаны и прожекторы, а также горячую воду в муниципальных бассейнах.

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