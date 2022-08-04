Прогноз щодо вартості цукру після нового сезону закупівель зробив Міністр сільського господарства та розвитку села Генрик Ковальчик.

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Ситуація з цукром в Польщі

У великих супермаркетах та маленьких місцевих торгових мережах полиці з цукром – порожні. Поляки закуповують продукт у значних кількостях. Ба більше, на шопінг часто вирушають до сусідньої Німеччини, де такий ажіотаж теж спровокував дефіцит цукру у деяких прикордонних містечках.

Щодо онлайн-закупівель, в інтернеті 1 кілограм цукру коштує 9 злотих (понад 70 гривень).

Яку вартість цукру слід очікувати в польських магазинах

Генрик Ковальчик попереджає, що ситуація з цукром стабілізується, і він стане дешевшим. Тому немає потреби робити запаси та закуповувати цей продукт в оптових кількостях.

Чиновник прогнозує, що у новому сезоні закупівель ціни будуть коливатися у межах 4 – 5 злотих за кілограм цукру.

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