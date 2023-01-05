Кількість українських біженців у Європі досягла майже 8 мільйонів осіб: свіжі дані від ООН

З початком великої російсько-української війни Європа відкрила свої кордони для українців, які їхали і продовжують їхати за межі України в пошуку прихистку. На сьогодні кількість вимушених переселенців наближається до позначки у 8 мільйонів осіб.

Відтак, як зазначається на сайті Управління верховного комісара ООН у справах біженців, в європейських країнах налічується 7 915 287 українців. Саме стільки громадян України наразі проживають на території ЄС, перетнувши кордон після 24 лютого 2022 року.

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Загалом після повномасштабного російського вторгнення на українські землі до сусідніх країн виїхало понад 17 мільйонів осіб. При цьому приблизно 9,2 мільйона біженців повернулися додому.

Перелік країн, які прихистили найбільше українців після 24.02.2022

Польща – 1 553 707 осіб;

– 1 553 707 осіб; Німеччина – 1 021 667 осіб;

– 1 021 667 осіб; Чехія – 476 025 осіб;

– 476 025 осіб; Італія – 173 231 особа;

– 173 231 особа; Іспанія – 164 705 осіб;

– 164 705 осіб; Велика Британія – 152 200 осіб;

– 152 200 осіб; Болгарія – 148 451 особа;

– 148 451 особа; Франція – 118 994 осіб;

– 118 994 осіб; Румунія – 106 786 осіб;

– 106 786 осіб; Словаччина – 105 205 осіб.

Примітно, що статус тимчасового захисту в різних країнах на сьогодні отримали майже 5 мільйонів українців.