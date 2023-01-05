Как отмечается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в европейских странах насчитывается 7 915 287 украинцев. Именно столько граждан Украины сейчас проживают на территории ЕС, которые пересекли границу после 24 февраля 2022 года.

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Всего после полномасштабного российского вторжения на украинские земли в соседние страны выехало более 17 миллионов человек. При этом примерно 9,2 миллиона беженцев вернулись домой.

Список стран, которые приютили больше всего украинцев после 24.02.2022

Польша – 1 553 707 человек;

– 1 553 707 человек; Германия – 1021667 человек;

– 1021667 человек; Чехия – 476 025 человек;

– 476 025 человек; Италия – 173 231 человек;

– 173 231 человек; Испания – 164 705 человек;

– 164 705 человек; Великая Британия – 152 200 человек;

– 152 200 человек; Болгария – 148 451 человек;

– 148 451 человек; Франция – 118 994 человек;

– 118 994 человек; Румыния – 106 786 человек;

– 106 786 человек; Словакия – 105 205 человек.

Примечательно, что статус временной защиты в разных странах на сегодня получили почти 5 миллионов украинцев.