Європейські столиці вшанували пам'ять про вбитих у Бучі: як пройшли перформанси

Нелюдські звірства російських окупантів в українських містах-мучениках жахнули весь світ. Європа не залишилася осторонь, де на згадку про вбитих цивільних у Бучі влаштували акції.

Так, активісти у Варшаві, Берліні, Вільнюсі та Тбілісі долучилися до масових перформансів. Таким чином у різних містах Європи вшанували мирних жителів Бучі, яких жорстоко вбила російська армія.

І ще Як влаштований найбільший Центр біженців PTAK біля Варшави, що прийняв уже 50 тисяч українців

Як проходили масові антивоєнні акції

Активісти на площах європейських столиць лягали на землю зі зв'язаними руками у таких позах, у яких знайшли тіла бучанців після звільнення міста від окупантів.

Учасники акції в Берліні вимагали запровадити ембарго на імпорт російських нафти, газу та вугілля.

Берлін



Фото: Telegram



Фото: Telegram

Тбілісі



Фото: Telegram

Вільнюс



Фото: Telegram



Фото: Telegram



Фото: Telegram

Крім цього, озеро біля посольства Росії у Вільнюсі забарвилося у колір крові. Акція також спрямована проти війни Росії в Україні.



Фото: Telegram



Фото: Telegram