Так, активісти у Варшаві, Берліні, Вільнюсі та Тбілісі долучилися до масових перформансів. Таким чином у різних містах Європи вшанували мирних жителів Бучі, яких жорстоко вбила російська армія.
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Як проходили масові антивоєнні акції
Активісти на площах європейських столиць лягали на землю зі зв'язаними руками у таких позах, у яких знайшли тіла бучанців після звільнення міста від окупантів.
Учасники акції в Берліні вимагали запровадити ембарго на імпорт російських нафти, газу та вугілля.
Берлін
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Тбілісі
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Вільнюс
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Крім цього, озеро біля посольства Росії у Вільнюсі забарвилося у колір крові. Акція також спрямована проти війни Росії в Україні.
Фото: Telegram
Фото: Telegram