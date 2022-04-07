Так, активисты в Варшаве, Берлине, Вильнюсе и Тбилиси приобщились к массовым перформансам. Таким образом в разных городах Европы почтили мирных жителей Бучи, которых жестоко убила русская армия.
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Как проходили массовые антивоенные акции
Активисты на площадях европейских столиц ложились на землю со связанными руками в таких позах, у каких нашли тела бучанцев после освобождения города от оккупантов.
Участники акции в Берлине потребовали ввести эмбарго на импорт российских нефти, газа и угля.
Берлин
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Тбилиси
Фото: Telegram
Вильнюс
Фото: Telegram
Фото: Telegram
Фото: Telegram
Кроме того, озеро у посольства России в Вильнюсе окрасилось в цвет крови. Акция также направлена против войны России в Украине.
Фото: Telegram
Фото: Telegram