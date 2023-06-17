Так, безумовно, Венеція прекрасна. Багатовікові канали, традиційні гондоли та вишукані церкви захоплюють. Але туристи часто не враховують один серйозний недолік: Венеція кілька років намагається побороти надмірний туризм. Але є і інші міста з мальовничими каналами, які можуть замінити італійську Венецію – розкажемо вам про 4 кращі альтернативи.

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Авейру (Португалія)

Саме його і називають "‎Португальською Венецією". Старовинне місто розкинулось на півночі Португалії, до нього можна дістатися всього за годину від популярного Порту. Візуально Авейру дійсно нагадує Венецію. Його канали були штучно побудовані у 18 столітті. Цей прийом використали, щоб сприяти зростанню економіки, а згодом місто почало приваблювати туристів.

Саме сюди приємно приїздити із Порту, щоб провести спокійні вихідні, особливо у спекотні літні місяці. Вздовж головного каналу, курсують традиційні barcos moliceiros – яскраві португальські гондоли.

Традиційні барвисті гондоли Авейру / Фото Unsplash

Брюгге (Бельгія)

У Фламандському регіоні Бельгії знаходиться "‎Північна Венеція" – Брюгге. Місто приваблює туристів завдяки його майстерно спроектованим каналам, які розвивали європейську торгівлю в 20 столітті. Центр міста занесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Великий канал Брюгге оточений кам'яними будівлями, церквами 15 століття з величними дзвіницями та брукованими прибережними вуличками.

"‎Північна Венеція" – Брюгге / Фото Pixabay

Емпуріабрава (Іспанія)

Це, мабуть, найменш відомий пункт у цьому списку. Емпуріабрава — це оригінальна житлова пристань на іспанському узбережжі Коста-Брава. Її довжина сягає понад 24 кілометри судноплавних водних шляхів і до 40 кілометрів каналів. Розквіт цього туристичного напрямку розпочався наприкінці 70-х років, коли роботи на каналах були повністю завершені. Відразу почали з'являтися розкішні готелі та вілли.

Відпочинок в Емпуріабрава – курортний, це не історичне місто, як Брюгге чи Венеція. Але від того воно не стає менш прекрасним. Особливо привабливими є канали біля затоки Троянд, яка оточена блакитними водами Середземного моря.

Розкішні вілли з катерами і човнами в Емпуріабрава / Фото Unsplash

Вроцлав (Польща)

Вроцлав не так часто привертає увагу мандрівників, як космополітична Варшава чи історичний Краків. Не всі знають, що місто розкинулося на 12 островах на широкій річці Одра. У Вроцлаві є понад 200 мостів над численними каналами, тому його заслужено називають "‎Польською Венецією".

Окрім жвавих річкових каналів, Вроцлав має безліч пам'яток світового рівня на суші. Готична ратуша 13 століття, Вроцлавський собор та відома Площа Ринок.

Вроцлав розкинувся на 12 островах на річці Одра / Фото Pixabay

Тепер ви знаєте кілька варіантів, як замінити відпочинок на каналах переповненої Венеції. Італійське місто стикнулось з негативною стороною своє популярності: міська влада намагається обмежити кількість мандрівників: запровадили платний в'їзд у місто. Крім того, міські канали висихають, це додає ще більше проблем. Тому альтернативні варіанти міст на воді можуть бути дуже актуальними цього сезону.