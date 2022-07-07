Відвідування Венеції стане платним: деталі

Осіб, які приїжджають у місто на добу, зобов'яжуть робити бронювання та платити за відвідування полісу. Розмір збору становитиме від 3 до 10 євро. Таке правило набуває чинності 16 січня 2023 року.

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Як стверджує уповноважений з туризму Сімоне Вентуріні, нове правило поширюватиметься на тих мандрівників, які не залишатимуться на ніч у готелях чи інших місцях проживання. Річ у тім, що вони майже не роблять внесок у місцеву економіку, тому платитимуть хоча б збір.

Так, туристи повинні будуть заздалегідь зареєструватися онлайн, вказавши дату візиту. Після цього сплатити збір, розмір якого варіюватиметься від 3 до 10 євро за одну людину. Вартість залежить від часу попереднього бронювання, а також сезону. Сплатити внесок можна через платформу в додатку. Після оплати надійде спеціальний QR-код для в'їзду до міста.

Порушників, які не зможуть підтвердити броню готелю або оплату збору, штрафуватимуть на 300 євро. Це робитимуть уповноважені інспектори, які мають право зупиняти туристів та перевіряти QR-код.

Цікаво: згідно з попередніми підрахунками влади міста, новий податок на вхід має приносити до казни до 50 мільйонів євро щорічно.

Хто звільнений від збору за в'їзд

Правила не поширюватимуться на гостей готелів, хостелів тощо, адже вони вже сплачують податок на житло, який включений до вартості оренди.

Також виняток становитимуть діти віком до 6 років, люди з інвалідністю і власники житла у місті, й тих, хто народився у Венеції.

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