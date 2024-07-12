Єврокомісія продовжила безплатний роумінг для українців: на скільки

Європейська Комісія підтвердила продовження безкоштовного роумінгу для українців ще на один рік. Цей захід дозволяє українцям, які проживають в ЄС, підтримувати зв'язок зі своїми близькими без додаткових витрат.

Це вже п'яте продовження добровільної угоди між 22 європейськими та семи українськими операторами для забезпечення біженців з України зв'язком.

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Єврокомісія продовжила безплатний роумінг на рік

На знак європейської солідарності підписанти домовилися про подальше зниження тарифів на транскордонні дзвінки. Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон привітав 5-те продовження угоди як свідчення швидкої та ефективної співпраці під час крайньої потреби.

Ми з нетерпінням чекаємо на Україну в зоні роумінгу ЄС,

– зазначив Бретон.

Останні дані, надані Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC), показують, що угода була ефективною в наданні доступних дзвінків. Оператори продовжують пропонувати:

безкоштовні SIM-карти біженцям,

безкоштовні міжнародні дзвінки в Україну,

щомісячні пакети, які можна використовувати в країні перебування.

Крім телекомунікаційних послуг, оператори надають смартфони, павербанки та ноутбуки біженцям або підтримують благодійні організації.

Виклики для операторів

У нещодавній заяві Європейської Комісії було зазначено, що українські оператори стикаються з такими проблемами, як зменшення вхідного трафіку, збереження абонентських номерів та необхідність інвестувати у відновлення мережі. Однак, попри ці перешкоди, оператори все ще надають безплатні або зі значними знижками послуги роумінгу. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила своє схвалення наданню безплатного роумінгу між ЄС та Україною.

Як відомо, оператори зв'язку в ЄС та Україні вперше підписали спільну заяву про свої скоординовані зусилля щодо забезпечення доступного або безкоштовного роумінгу та міжнародних дзвінків у квітні 2022 року.