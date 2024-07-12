Это уже пятое продление добровольного соглашения между 22 европейскими и семи украинскими операторами для обеспечения беженцев из Украины связью.

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Еврокомиссия продлила бесплатный роуминг на год

В знак европейской солидарности подписанты договорились о дальнейшем снижении тарифов на трансграничные звонки. Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон приветствовал 5-е продление соглашения как свидетельство быстрого и эффективного сотрудничества во время крайней необходимости.

Мы с нетерпением ждем Украину в зоне роуминга ЕС,

– отметил Бретон.

Последние данные, предоставленные Органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC), показывают, что соглашение было эффективным в предоставлении доступных звонков. Операторы продолжают предлагать:

бесплатные SIM-карты беженцам,

бесплатные международные звонки в Украину,

ежемесячные пакеты, которые можно использовать в стране пребывания.

Кроме телекоммуникационных услуг, операторы предоставляют смартфоны, павербанки и ноутбуки беженцам или поддерживают благотворительные организации.

Вызовы для операторов

В недавнем заявлении Европейской Комиссии было отмечено, что украинские операторы сталкиваются с такими проблемами, как уменьшение входящего трафика, сохранение абонентских номеров и необходимость инвестировать в восстановление сети. Однако, несмотря на эти препятствия, операторы все еще предоставляют бесплатные или со значительными скидками услуги роуминга. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила свое одобрение предоставлению бесплатного роуминга между ЕС и Украиной.

Как известно, операторы связи в ЕС и Украине впервые подписали совместное заявление о своих скоординированных усилиях по обеспечению доступного или бесплатного роуминга и международных звонков в апреле 2022 года.