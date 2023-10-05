Окрема оплата ручної поклажі може невдовзі відійти у минуле. Євросоюз працює над тим, щоб змінити ціноутворення на авіаквитки. Зараз цим активно займаються у Європарламенті.

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Чесна ціна на квитки без доплат

Комітет Європарламенту з петицій підтримав резолюцію, яка закликає авіакомпанії гарантувати пасажирам провезення ручної поклажі без доплат. Ключове голосування, яке змінить правила утворення ціни на квитки, має відбутися в Європарламенті до кінця жовтня.

У такий спосіб чиновники прагнуть вирішити одразу дві основні проблеми: заплутані правила авіакомпаній щодо салонного багажу та оманливу рекламу дешевих квитків, яка приховує справжні умови перельоту.

Цього року Міністерство у справах споживачів Іспанії розпочало розслідування діяльності кількох лоукостерів щодо тарифів на перевезення ручної поклажі. У відомстві заявили, що штучне відокремлення цієї доплати від вартості квитка вводить пасажирів в обману. Адже так ціна може разюче відрізнятися від пропозицій конкурентів, але вона не відображає реальної вартості.

Особливу увагу додатковим доплатам за багаж почали приділяти після "‎катастрофічного" серпня в Іспанії. За цей місяць кілька авіакомпаній були оштрафовані через численні скарги на стягнення додаткових коштів за ручну поклажу: Ryanair, Vueling, Volotea та Easyjet.

ЄС також закликає авіаперевізників бути більш чесними з пасажирами і надавати повну інформацію про додаткові витрати: вибір місця, доплату за багаж та пріоритетну посадку.

Рішення суду вже є

Європейський суд у 2014 році вже постановив, що пасажири не мають додатково сплачувати за перевезення багажу. Але це рішення так і залишилось лише формальним. Тому нова резолюція комітету Європарламенту закликає всі 27 країн все-таки почати виконувати його.

Європарламентарі рекомендуватимуть звільнити пасажирів від додаткових зборів за перевезення ручної поклажі. Також хочуть змінити вимоги щодо ваги та розмірів салонного багажу. Їх прагнуть зробити більш універсальними.

Як спакувати речі, щоб не платити за додатковий багаж

Уникнути доплати за багаж можна за допомогою чарівного правила "тришарового пакування". Експерти з подорожей Wild Packs представили свою систему збору валізи. Цей лайфхак допоможе акуратно і компактно розмістити речі, щоб у сумку вмістилося більше.

Нижній шар: взуття, косметичка та електроніка. Взуття варто покласти на дно валізи, ближче до коліс. Також бажано набити його шкарпетками, щоб звільнити трохи місця та зберегти форму взуття у спакованій сумці.

Косметичку також варто покласти на дно валізи. Засоби мають надійно зберігатися у водонепроникній сумці на блискавці, щоб нічого не забруднило одяг. А гелі та рідини – розмістіть в окремому пакеті у верхній частині сумки.

Середній шар: джинси, светри, футболки, аксесуари та білизна. Згортання одягу в "‎рулони" значно оптимізує простір та захищає речі від появи непривабливих складок. Шкарпетками та білизною заповнюйте порожні місця і прогалини у вашій валізі.

Верхній шар: костюми, сукні, куртки, рушники, гелі та рідини. Одяг, який потрібно складати ретельно, розмістіть у верхній частині сумки. А щоб рідини не розлились на речі, складіть їх в окремий водонепроникний пакет.