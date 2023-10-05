Отдельная оплата ручной клади может вскоре уйти в прошлое. Евросоюз работает над тем, чтобы изменить ценообразование на авиабилеты. Сейчас этим активно занимаются в Европарламенте.

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Честная цена на билеты без доплат

Комитет Европарламента по петициям поддержал резолюцию, призывающую авиакомпании гарантировать пассажирам провоз ручной клади без доплат. Ключевое голосование, которое изменит правила образования цены на билеты, должно состояться в Европарламенте до конца октября.

Таким образом, чиновники стремятся решить сразу две основные проблемы: запутанные правила авиакомпаний по салонному багажу и обманчивую рекламу дешевых билетов, которая скрывает настоящие условия перелета.

В этом году Министерство по делам потребителей Испании приступило к расследованию деятельности нескольких лоукостеров касаемо тарифов на перевозку ручной клади. В ведомстве заявили, что искусственное отделение этой доплаты от стоимости билета путает пассажиров. Ведь цена может разительно отличаться от предложений конкурентов, но она не отражает реальной стоимости.

Особое внимание дополнительным доплатам за багаж начали уделять после "катастрофического" августа в Испании. За этот месяц несколько авиакомпаний были оштрафованы из-за многочисленных жалоб на взыскание дополнительных средств за ручную кладь: Ryanair, Vueling, Volotea и Easyjet.

ЕС также призывает авиаперевозчиков быть более честными с пассажирами и предоставлять полную информацию о дополнительных расходах: выборе места, доплате за багаж и приоритетной посадке.

Решение суда уже есть

Европейский суд в 2014 году уже постановил, что пассажиры не должны дополнительно платить за перевозку багажа. Но это решение так и осталось только формальным. Поэтому новая резолюция комитета Европарламента призывает все 27 стран все-таки начать его выполнять.

Европарламентарии будут рекомендовать освободить пассажиров от дополнительных сборов за перевозку ручной клади. Также хотят изменить требования по весу и размерам салонного багажа. Их стремятся сделать более универсальными.

Как упаковать вещи, чтобы не платить за дополнительный багаж

Избежать доплат за багаж можно с помощью волшебного правила "трехслойной упаковки". Эксперты по путешествиям Wild Packs представили свою систему сбора чемодана. Этот лайфхак поможет аккуратно и компактно разместить вещи, чтобы в сумку уместилось больше.

Нижний слой: обувь, косметичка и электроника. Обувь следует положить на дно чемодана, поближе к колесам. Также желательно набить ее носками, чтобы освободить немного места и сохранить форму обуви в упакованной сумке.

Косметичку также следует положить на дно чемодана. Средства должны надежно храниться в водонепроницаемой сумке на молнии, чтобы ничего не загрязнило одежду. А гели и жидкости разместите в отдельном пакете в верхней части сумки.

Средний слой: джинсы, свитера, футболки, аксессуары и нижнее белье. Сворачивание одежды в "рулоны" значительно оптимизирует пространство и защищает вещи от появления непривлекательных складок. Носками и бельем заполняйте пустые места и пробелы в чемодане.

Верхний слой: костюмы, платья, куртки, полотенца, гели и жидкости. Одежду, которую нужно складывать тщательно, разместите в верхней части сумки. А чтобы жидкости не разлились на вещи, сложите их в отдельный водонепроницаемый пакет.