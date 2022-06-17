На Євробачення-2023 у Велику Британію: умови та вимоги для отримання віз для українців

Сьогодні, 17 червня, стало відомо, що пісенний конкурс Євробачення у 2023 році пройде не в Україні, а у Великій Британії, яка цьогоріч посіла друге місце. На тлі цієї інформації нумо розбиратися, як і за яких умов українці можуть в'їхати до Сполученого Королівства.

Велика Британія пліч-о-пліч стоїть з Україною з початку повномасштабного вторгнення російських військ на наші землі. Зокрема, в країні діє не одна програма з допомоги українцям, у рамках яких можна отримати дозвіл на в'їзд за спрощеною схемою.

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Великобританська віза за програмою Ukraine Family Scheme visa

За умовами програми допомоги сім'ям з України, дозвіл на в'їзд до Великої Британії за спрощеною схемою можуть отримати ті українці, у яких родичі легально проживають на території Сполученого Королівства.

Заявку на візу приймають безкоштовно та без урахування вимог до зарплати чи рівня володіння мовою. Дозвіл на проживання у Великій Британії можуть дати максимум на 3 роки. Впродовж цього періоду власники візи мають право на офіційне працевлаштування, навчання, медичну та соціальну допомогу.

Що потрібно, аби взяти участь у цій програмі:

подати заяву на возз'єднання або спільне перебування із родичем, який є громадянином або резидентом Сполученого Королівства;

бути громадянином України або його найближчим родичем, який подає заяву за цією програмою;

проживати в Україні станом на 1 січня 2022 року або незадовго до цієї дати.

"Будинки для України"

Наразі візовий центр в Україні закритий. Подати документи на візу можна в інших містах Європи (Жешуві, Будапешті, Кишиневі, Варшаві, Бухаресті та Парижі).

Ще одна соціальна програма, спрямована на надання прихистку громадянам України у зв'язку з війною. В ній уже можуть взяти участь українці, які не мають родинних зв'язків у Сполученому Королівстві.

Щоправда, однією з умов є те, що повинен бути спонсор – особа, яка надасть житло безкоштовно мінімум на пів року. Однак проблем з цим немає, адже уже зголосилися сотні тисяч небайдужих британців, які готові виділити частину свого житла або ж й ціле помешкання на потреби українців.

Щоб отримати візу, потрібно:

засвідчити, що ви проживали в України станом на 1 січня 2022 або незадовго до цього;

перебувати за межами Великої Британії;

мати підходящого спонсора, який відповідає вимогам і готовий надати вам житло.

Ця віза також розрахована на строк від шести місяців до трьох років. Ви матимете право працювати, навчатися та претендувати на пільги у Сполученому Королівстві.

Умови в'їзду до Великої Британії, які діяли для українців до 24 лютого

На час воєнного стану чоловіки призивного віку (від 18 до 60 років) не можуть покидати межі України. Крім винятків, передбачених законодавством.

Хоч і Європа відкрила свої кордони для в'їзду українці на основі біометричних паспортів, але щоб потрапити до Великої Британії потрібно було оформляти візу. Подати документи можна було лише у Візовому Центрі Великої Британії, що в Києві. Зібрані дані звідти перенаправляли до Посольства Великої Британії у Варшаві на перевірку, де й давали остаточне рішення.

Пакет документів для отримання візи

Старий та новий закордонний паспорт;

Анкета про вас та вашу сім'ю;

Підтвердження про сплату консульського збору;

Бланк із записом до Візового Центру;

Інформація про робочі доходи;

Довідка про рахунки у банку;

Інформація про ваше майно;

Реєстрація шлюбу, розлучення, народження дітей.

Вартість візи до Англії

на 6 місяців – 95 фунтів стерлінгів;

на 2 роки – 361 фунт стерлінгів;

на 5 років – 655 фунтів стерлінгів;

на 10 років – 822 фунтів стерлінгів.

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