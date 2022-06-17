Великая Британия бок о бок стоит с Украиной с начала полномасштабного вторжения российских войск на наши земли. В частности, в стране действует не одна программа помощи украинцам, в рамках которых можно получить разрешение на въезд по упрощенной схеме.
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Великобританская виза по программе Ukraine Family Scheme visa
По условиям программы помощи семьям из Украины, разрешение на въезд в Великою Британию по упрощенной схеме могут получить украинцы, у которых родственники легально проживают на территории Соединенного Королевства.
Заявку на визу принимают бесплатно и без учета требований к зарплате или к уровню владения языком. Разрешение на жительство в Великой Британии могут дать максимум на 3 года. В течение этого периода владельцы визы имеют право на официальное трудоустройство, обучение, медицинскую и социальную помощь.
Что нужно, чтобы принять участие в этой программе:
- подать заявление на воссоединение или совместное пребывание с родственником, являющимся гражданином или резидентом Соединенного Королевства;
- быть гражданином Украины или его ближайшим родственником, подающим заявление по этой программе;
- проживать в Украине по состоянию на 1 января 2022 или незадолго до этой даты.
"Дома для Украины"
Еще одна социальная программа, направленная на предоставление убежища гражданам Украины в связи с войной. В ней уже могут принять участие украинцы, не имеющие родственных связей в Соединенном Королевстве.
Правда, одним из условий является то, что должен быть спонсор – лицо, которое предоставит жилье бесплатно минимум на полгода. Однако проблем с этим нет, ведь уже вызвались сотни тысяч неравнодушных британцев, которые готовы выделить часть своего жилья или же целый дом на нужды украинцев.
Чтобы получить визу, нужно:
- засвидетельствовать, что вы проживали в Украине по состоянию на 1 января 2022 года или незадолго до этого;
- находиться за пределами Великобритании;
- иметь подходящего спонсора, который отвечает требованиям и готов предоставить вам жилье.
Эта виза также рассчитана на срок от шести месяцев до трех лет. Вы будете иметь право работать, учиться и претендовать на льготы в Соединенном Королевстве.
Условия въезда в Великую Британию, действовавшие для украинцев до 24 февраля
Хотя и Европа открыла свои границы для въезда украинцы на основе биометрических паспортов, но чтобы попасть в Великую Британию, нужно было оформлять визу. Подать документы можно было только в Визовом Центре Великобритании в Киеве. Собранные данные оттуда перенаправлялись в Посольство Великобритании в Варшаве на проверку, где и давали окончательное решение.
Пакет документов для получения визы
- Старый и новый загранпаспорт;
- Анкета о вас и вашей семье;
- Подтверждение об уплате консульского сбора;
- Бланк с записью в Визовый Центр;
- Информация о рабочих доходах;
- Справка о счетах в банке;
- Информация о вашем имуществе;
- Регистрация брака, развод, рождение детей.
Стоимость визы в Англию
- на 6 месяцев – 95 фунтов стерлингов;
- на 2 года – 361 фунт стерлингов;
- на 5 лет – 655 фунтов стерлингов;
- на 10 лет – 822 фунта стерлингов.
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