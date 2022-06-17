Великая Британия бок о бок стоит с Украиной с начала полномасштабного вторжения российских войск на наши земли. В частности, в стране действует не одна программа помощи украинцам, в рамках которых можно получить разрешение на въезд по упрощенной схеме.

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Великобританская виза по программе Ukraine Family Scheme visa

По условиям программы помощи семьям из Украины, разрешение на въезд в Великою Британию по упрощенной схеме могут получить украинцы, у которых родственники легально проживают на территории Соединенного Королевства.

Заявку на визу принимают бесплатно и без учета требований к зарплате или к уровню владения языком. Разрешение на жительство в Великой Британии могут дать максимум на 3 года. В течение этого периода владельцы визы имеют право на официальное трудоустройство, обучение, медицинскую и социальную помощь.

Что нужно, чтобы принять участие в этой программе:

подать заявление на воссоединение или совместное пребывание с родственником, являющимся гражданином или резидентом Соединенного Королевства;

быть гражданином Украины или его ближайшим родственником, подающим заявление по этой программе;

проживать в Украине по состоянию на 1 января 2022 или незадолго до этой даты.

Важно! В настоящее время визовый центр в Украине закрыт. Подать документы на визу можно в других городах Европы (Жешове, Будапеште, Кишиневе, Варшаве, Бухаресте и Париже).

"Дома для Украины"

Еще одна социальная программа, направленная на предоставление убежища гражданам Украины в связи с войной. В ней уже могут принять участие украинцы, не имеющие родственных связей в Соединенном Королевстве.

Правда, одним из условий является то, что должен быть спонсор – лицо, которое предоставит жилье бесплатно минимум на полгода. Однако проблем с этим нет, ведь уже вызвались сотни тысяч неравнодушных британцев, которые готовы выделить часть своего жилья или же целый дом на нужды украинцев.

Чтобы получить визу, нужно:

засвидетельствовать, что вы проживали в Украине по состоянию на 1 января 2022 года или незадолго до этого;

находиться за пределами Великобритании;

иметь подходящего спонсора, который отвечает требованиям и готов предоставить вам жилье.

Эта виза также рассчитана на срок от шести месяцев до трех лет. Вы будете иметь право работать, учиться и претендовать на льготы в Соединенном Королевстве.

Напоминаем! На время военного положения мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) не могут покидать пределы Украины. Кроме исключений, предусмотренных законодательством.

Условия въезда в Великую Британию, действовавшие для украинцев до 24 февраля

Хотя и Европа открыла свои границы для въезда украинцы на основе биометрических паспортов, н о чтобы попасть в Великую Британию, нужно было оформлять визу. Подать документы можно было только в Визовом Центре Великобритании в Киеве. Собранные данные оттуда перенаправлялись в Посольство Великобритании в Варшаве на проверку, где и давали окончательное решение.

Пакет документов для получения визы

Старый и новый загранпаспорт;

Анкета о вас и вашей семье;

Подтверждение об уплате консульского сбора;

Бланк с записью в Визовый Центр;

Информация о рабочих доходах;

Справка о счетах в банке;

Информация о вашем имуществе;

Регистрация брака, развод, рождение детей.

Стоимость визы в Англию

на 6 месяцев – 95 фунтов стерлингов;

на 2 года – 361 фунт стерлингов;

на 5 лет – 655 фунтов стерлингов;

на 10 лет – 822 фунта стерлингов.