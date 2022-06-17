Велика Британія пліч-о-пліч стоїть з Україною з початку повномасштабного вторгнення російських військ на наші землі. Зокрема, в країні діє не одна програма з допомоги українцям, у рамках яких можна отримати дозвіл на в'їзд за спрощеною схемою.
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Великобританська віза за програмою Ukraine Family Scheme visa
За умовами програми допомоги сім'ям з України, дозвіл на в'їзд до Великої Британії за спрощеною схемою можуть отримати ті українці, у яких родичі легально проживають на території Сполученого Королівства.
Заявку на візу приймають безкоштовно та без урахування вимог до зарплати чи рівня володіння мовою. Дозвіл на проживання у Великій Британії можуть дати максимум на 3 роки. Впродовж цього періоду власники візи мають право на офіційне працевлаштування, навчання, медичну та соціальну допомогу.
Що потрібно, аби взяти участь у цій програмі:
- подати заяву на возз'єднання або спільне перебування із родичем, який є громадянином або резидентом Сполученого Королівства;
- бути громадянином України або його найближчим родичем, який подає заяву за цією програмою;
- проживати в Україні станом на 1 січня 2022 року або незадовго до цієї дати.
"Будинки для України"
Ще одна соціальна програма, спрямована на надання прихистку громадянам України у зв'язку з війною. В ній уже можуть взяти участь українці, які не мають родинних зв'язків у Сполученому Королівстві.
Щоправда, однією з умов є те, що повинен бути спонсор – особа, яка надасть житло безкоштовно мінімум на пів року. Однак проблем з цим немає, адже уже зголосилися сотні тисяч небайдужих британців, які готові виділити частину свого житла або ж й ціле помешкання на потреби українців.
Щоб отримати візу, потрібно:
- засвідчити, що ви проживали в України станом на 1 січня 2022 або незадовго до цього;
- перебувати за межами Великої Британії;
- мати підходящого спонсора, який відповідає вимогам і готовий надати вам житло.
Ця віза також розрахована на строк від шести місяців до трьох років. Ви матимете право працювати, навчатися та претендувати на пільги у Сполученому Королівстві.
Умови в'їзду до Великої Британії, які діяли для українців до 24 лютого
Хоч і Європа відкрила свої кордони для в'їзду українці на основі біометричних паспортів, але щоб потрапити до Великої Британії потрібно було оформляти візу. Подати документи можна було лише у Візовому Центрі Великої Британії, що в Києві. Зібрані дані звідти перенаправляли до Посольства Великої Британії у Варшаві на перевірку, де й давали остаточне рішення.
Пакет документів для отримання візи
- Старий та новий закордонний паспорт;
- Анкета про вас та вашу сім'ю;
- Підтвердження про сплату консульського збору;
- Бланк із записом до Візового Центру;
- Інформація про робочі доходи;
- Довідка про рахунки у банку;
- Інформація про ваше майно;
- Реєстрація шлюбу, розлучення, народження дітей.
Вартість візи до Англії
- на 6 місяців – 95 фунтів стерлінгів;
- на 2 роки – 361 фунт стерлінгів;
- на 5 років – 655 фунтів стерлінгів;
- на 10 років – 822 фунтів стерлінгів.
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