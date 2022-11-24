В ЄС визнаватимуть українські електронні підписи: де знадобляться КЕП

Так, країни Європейського Союзу найближчим часом почнуть визнавати українські електронні підписи, що спростить нашим громадянам доступ до певних послуг. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

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Для чого це потрібно

Зараз багато українців перебувають за кордоном. Взаємовизнання кваліфікованого е-підпису допоможе українцям та нашим бізнесам отримувати певні послуги чи ідентифікувати свою особу значно простіше.

Однак процедура визнання електронних підписів на території ЄС відрізняється від української ідентифікації. Взаємне визнання електронних підписів з ЄС – довготривалий процес. Наразі проєкт взаємовизнання електронних підписів експериментальний. Він дозволить вирішити нагальні потреби у сфері е-послуг ще до офіційного приєднання України до ЄС.

Крім того, зазначається, що взаємне визнання кваліфікованих електронних підписів з Європейським Союзом стане важливим кроком в подальшому взаємному визнанні наших кваліфікованих довірчих послуг.

кваліфікований електронний підпис (КЕП) – це електронна альтернатива звичайного підпису. Тобто, електронні дані, отримані за результатами криптографічного перетворення. КЕП додається до даних або документів для ідентифікації відповідної особи.