В ЄС відмовилися від обов'язкового носіння масок у аеропортах та літаках

Пасажири, що здійснюють подорожі літаком Європою, більше не зобов'язані носити маску від COVID-19 під час польоту чи в аеропорту. Нові правила набули чинності з 16 травня 2022 року.

У Європі скасували маски в літаках і аеропортах

Про скасування цієї вимоги йдеться в нових рекомендаціях Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) та Агенції з авіаційної безпеки ЄС (EASA).

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Агентства заявили, що скасувати рекомендацію про обов'язкове носіння маски, яка діє ще з 2020 року, дозволяють рівень вакцинації, природний імунітет та скасування обмежень у кількох європейських країнах.

З наступного тижня маски для обличчя більше не будуть обов'язковими при авіаперельотах у всіх випадках, що в цілому відповідає мінливим вимогам національної влади по всій Європі до громадського транспорту,

– заявив виконавчий директор EASA Патрік Кі.

Він додав, що таке рішення є великим кроком вперед у нормалізації авіаперельотів як для пасажирів, так і для членів екіпажу. При цьому підкреслив, що пасажири мають поводитися відповідально та поважати вибір оточуючих. Тобто, якщо пасажир кашляє і чхає, то він все ж повинен носити маску для заспокоєння тих, хто сидить поруч.

пасажири, які подорожують рейсами до пункту призначення або з пункту призначення, де носіння маски є обов'язковим, можуть бути зобов'язані носити маску.

До слова, раніше деякі з авіакомпаній самі вирішили скасували вимогу до обов'язкової маски для обличчя. Наприклад, EasyJet, Jet2, Norwegian та British Airways.

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