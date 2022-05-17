Так, через війну чимало українців перебувають в Європі. І якщо одні шукають прихистку та можливості влаштуватися в країні перебування, то інші мають змогу працювати віддалено і розглядають варіант релокації чи просто бюджетно подорожувати.

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У Turkish Airlines діятиме акція з привабливими цінами на польоту в осінньо-зимовий період. Є багато дешевих рейсів з Варшави та Вільнюса, а нижче представлений перелік бюджетних напрямків з Риги.

Бюджетні рейси з Риги з пересадкою в Стамбулі

Токіо (Японія) – 307 євро

Сеул (Південна Корея) – 337 євро

Ханой (В'єтнам) – 337 євро

Хошимін (В'єтнам) – 350 євро

Гонконг – 345 євро

Сінгапур – 342 євро

Куала-Лумпур (Малайзія) – 375 євро

Джакарта (Індонезія) – 388 євро

Денпасар (Балі, Індонезія ) – 447 євро

Бангкок, Пхукет (Таїланд) – 360 євро

Коломбо (Шрі-Ланка) – 367 євро

Мале (Мальдіви) – 380 євро

Дака (Бангладеш) – 387 євро

Тайбей (Тайвань) – 397 євро

Делі, Мумбаї (Індія) – 400 євро

Катманду (Непал) – 442 євро

Маніла (Філіпіни) – 465 євро

Сейшели – 457 євро

Маврикій – 437 євро

Туніс – 217 євро

Алжир – 236 євро

Каїр, Олександрія – 300 євро

Кіліманджаро – 318 євро

Занзібар – 371 євро

Дар-ес-Салам – 341 євро

Кейптаун, Йоганнесбург – 377 євро

Аккра – 391 євро

Абуджа – 372 євро

Аддіс-Абеба – 378 євро

Дакар – 353 євро

Джибуті – 374 євро

Дурбан – 383 євро

Ентебе – 332 євро

Лагос – 391 євро

Сейшели – 457 євро

Маврикій – 437 євро

Найробі – 330 євро

Нью-Йорк – 308 євро

Чикаго – 328 євро

Бостон – 348 євро

Х'юстон – 388 євро

Вашингтон – 378 євро

Маямі – 398 євро

Лос-Анджелес – 398 євро

Сан-Франциско – 418 євро

Сіетл – 399 євро

Торонто – 438 євро

Ванкувер – 448 євро

Богота – 398 євро

Буенос-Айрес – 518 євро

Мехіко, Канкун – 498 євро

Сан-Паоло – 457 євро

Тель-Авів – 198 євро

Тегеран, Тебрис – 198 євро

Дубаї - 248 євро

Абу-Дабі – 259 євро

Амман – 298 євро

Акаба – 258 євро

Бейрут – 218 євро

Кувейт – 317 євро

Маскат – 368 євро

Ташкент, Самарканд – 247 євро

Алмати – 247 євро та інші.

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Умови акції від Turkish Airlines

Ціни вказані за рейс в обидві сторони;

Дозволено 2 зупинки, одна безкоштовна, а інша – 65 євро;

Рейси в суботу та неділю дорожчі на 5 євро;

Відправлення з 16 вересня 2022 року до 31 березня 2023 року;

За виключенням періоду 15 грудня – 15 січня;

Акція триває з 16 по 26 травня 2022 року;

Тривалість перебування – максимум 6 місяців.

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