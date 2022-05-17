Так, через війну чимало українців перебувають в Європі. І якщо одні шукають прихистку та можливості влаштуватися в країні перебування, то інші мають змогу працювати віддалено і розглядають варіант релокації чи просто бюджетно подорожувати.
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У Turkish Airlines діятиме акція з привабливими цінами на польоту в осінньо-зимовий період. Є багато дешевих рейсів з Варшави та Вільнюса, а нижче представлений перелік бюджетних напрямків з Риги.
Бюджетні рейси з Риги з пересадкою в Стамбулі
- Токіо (Японія) – 307 євро
- Сеул (Південна Корея) – 337 євро
- Ханой (В'єтнам) – 337 євро
- Хошимін (В'єтнам) – 350 євро
- Гонконг – 345 євро
- Сінгапур – 342 євро
- Куала-Лумпур (Малайзія) – 375 євро
- Джакарта (Індонезія) – 388 євро
- Денпасар (Балі, Індонезія ) – 447 євро
- Бангкок, Пхукет (Таїланд) – 360 євро
- Коломбо (Шрі-Ланка) – 367 євро
- Мале (Мальдіви) – 380 євро
- Дака (Бангладеш) – 387 євро
- Тайбей (Тайвань) – 397 євро
- Делі, Мумбаї (Індія) – 400 євро
- Катманду (Непал) – 442 євро
- Маніла (Філіпіни) – 465 євро
- Сейшели – 457 євро
- Маврикій – 437 євро
- Туніс – 217 євро
- Алжир – 236 євро
- Каїр, Олександрія – 300 євро
- Кіліманджаро – 318 євро
- Занзібар – 371 євро
- Дар-ес-Салам – 341 євро
- Кейптаун, Йоганнесбург – 377 євро
- Аккра – 391 євро
- Абуджа – 372 євро
- Аддіс-Абеба – 378 євро
- Дакар – 353 євро
- Джибуті – 374 євро
- Дурбан – 383 євро
- Ентебе – 332 євро
- Лагос – 391 євро
- Сейшели – 457 євро
- Маврикій – 437 євро
- Найробі – 330 євро
- Нью-Йорк – 308 євро
- Чикаго – 328 євро
- Бостон – 348 євро
- Х'юстон – 388 євро
- Вашингтон – 378 євро
- Маямі – 398 євро
- Лос-Анджелес – 398 євро
- Сан-Франциско – 418 євро
- Сіетл – 399 євро
- Торонто – 438 євро
- Ванкувер – 448 євро
- Богота – 398 євро
- Буенос-Айрес – 518 євро
- Мехіко, Канкун – 498 євро
- Сан-Паоло – 457 євро
- Тель-Авів – 198 євро
- Тегеран, Тебрис – 198 євро
- Дубаї - 248 євро
- Абу-Дабі – 259 євро
- Амман – 298 євро
- Акаба – 258 євро
- Бейрут – 218 євро
- Кувейт – 317 євро
- Маскат – 368 євро
- Ташкент, Самарканд – 247 євро
- Алмати – 247 євро та інші.
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Умови акції від Turkish Airlines
- Ціни вказані за рейс в обидві сторони;
- Дозволено 2 зупинки, одна безкоштовна, а інша – 65 євро;
- Рейси в суботу та неділю дорожчі на 5 євро;
- Відправлення з 16 вересня 2022 року до 31 березня 2023 року;
- За виключенням періоду 15 грудня – 15 січня;
- Акція триває з 16 по 26 травня 2022 року;
- Тривалість перебування – максимум 6 місяців.
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