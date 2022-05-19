В Европе отменили маски в самолетах и ​​аэропортах

Об отмене этого требования говорится в новых рекомендациях Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Агентстве по авиационной безопасности ЕС (EASA).

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Агентства заявили, что отменить рекомендацию об обязательном ношении маски, действующую еще с 2020 года, позволяют уровень вакцинации, естественный иммунитет и отмена ограничений в нескольких европейских странах.

Со следующей недели маски для лица больше не будут обязательными при авиаперелетах во всех случаях, что в целом отвечает меняющимся требованиям национальной власти по всей Европе к общественному транспорту,

– заявил исполнительный директор EASA Патрик Ки.

Он добавил, что это решение является большим шагом вперед в нормализации авиаперелетов как для пассажиров, так и для членов экипажа. При этом подчеркнул, что пассажиры должны вести себя ответственно и уважать выбор окружающих. То есть, если пассажир кашляет и чихает, то он все же должен носить маску для успокоения сидящих рядом.

Обратите внимание: пассажиры, путешествующие рейсами в пункт назначения или из пункта назначения, где носить маску обязательно, могут быть обязаны носить маску.

К слову, ранее некоторые из авиакомпаний сами решили отменить требование к обязательной маске для лица. Например, EasyJet, Jet2, Norwegian и British Airways.

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